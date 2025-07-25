大法官7被提名人再遭封殺 行政院轟藍白：踐踏憲政精神的政治操作

藍白立委聯手封殺7位大法官被提名人，對此，行政院表示，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。（資料照）

2025/07/25 16:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，藍白立委聯手封殺7位大法官被提名人。對此，行政院發言人李慧芝表示，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長等共7位司法院大法官人選。立法院會去年12月行使人事同意權案投票，所有被提名人遭全數封殺。總統府今年3月再次提名，立法院於今天上午行使同意權案投票，再次遭到全數封殺。

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李慧芝指出，立法院在這一年多來，從法案修訂、預算審議到人事審查議案，已經都沒有理性討論的空間，尤其憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，人民向憲法法庭申請的案件，就高達總案件量的99%，行政院同為憲政機關，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

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