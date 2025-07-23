不挺王鴻薇？726松山多名里長出國 戴錫欽：行程早排定

台北市長蔣萬安（左四）、台北市議長兼市黨部主委戴錫欽（左二）及國民黨台北市議員23日參加7/26出門投「不同意罷免」路口催票，力挺黨籍立委徐巧芯（左三）、王鴻薇等人。（記者廖振輝攝）

2025/07/23 11:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波7月26日投票，卻傳出藍委王鴻薇管區、松山區內數個里長當日帶團出國，被解讀不支持反罷。今（23日）台北市長蔣萬安、北市議會國民黨團與王鴻薇合體站路口，活動也找來多位里長。王鴻薇說，所有支持者726都會出來支持；國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽表示，里長很久以前就排好行程，說他們不支持反罷是惡意中傷。

王鴻薇表示，所有里長、支持者726都會一同出來支持不同意罷免，但現在國人最關心的就是美國貿易，關稅到底是多少？今傳出日本關稅下降至15%，但開放了稻米、汽車等，尤其農產品是農民最關心的事情，但政府到目前為止都黑箱，昨天也有看到勞工朋友去行政院抗議關稅黑箱，還是呼籲政府說明美國關稅對產業的衝擊。

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戴錫欽說，投票日倒數，黨團今天特別動員議員一起聲援，台北市五位藍委都是未來在中央替台北市爭取建設不可或缺的一席，希望所有藍軍支持者，熱愛中華民國的台北市支持者，726風雨無阻全力不同意。

他也說，今天在場很多松山區里長挺身而出，而部份里長在很久以前就排好出國行程，卻被惡意中傷，說他們不同意反罷免，所以出國，他要特別為里長們澄清，絕對沒有這種事情，今天里長們挺身而出，以及這段時間陪同王鴻薇、徐巧芯在各地掃街拜票，就是最好證明。

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