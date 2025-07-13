中共官媒附和國民黨掏空台灣 簡舒培：藍白紅果然一家親！

簡舒培12日深夜在臉書發文批評：「國民黨掏空台灣，中共官媒馬上發聲附和，藍白紅果然一家親！」（資料照）

2025/07/13 07:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金1萬元。民進黨台北市議員簡舒培12日深夜在臉書發文批評：「國民黨掏空台灣，中共官媒馬上發聲附和，藍白紅果然一家親！」

簡舒培指出，國民黨為了搶救岌岌可危的罷免選情，強推普發現金1萬元，更不顧對民生可能造成的衝擊，堅持刪除撥補台電的1000億元，用慷國家之慨、債留下一代的方式來行政策買票的惡行。

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簡舒培提到，國民黨掏空國庫、癱瘓台灣的行為馬上獲得中共肯定，11日才三讀，中國官媒經營的粉專《今日海峽》馬上發文，宣稱「發補台電，一千億元給的是台電不是員工；補發一萬，員工和大家都能拿到一萬元。」先不論發文者連「撥補」、「普發」都能打錯，到底是不熟悉繁體中文還是根本不清楚特別條例內容，這樣的論述馬上就有人跟上，反倒是更有趣的現象。

簡舒培觀察，就在《今日海峽》發文定調「撥補台電照顧不了基層，普發現金1萬也能照顧台電員工」的論述後，國民黨立委徐巧芯、許宇甄又再度跟進同樣論調；Threads上湧現眾多「無臉帳號」以「我是台電員工」開頭留言，論調與《今日海峽》完全一致。

簡舒培強調，《今日海峽》是中國福建省廣播影視集團《海峽衛視》推出的台海新聞節目，包括《今日海峽》等海峽系列，專門對台操作錯假認知，是屬於對台統戰的一環。簡舒培直言：「國民黨跟民眾黨在立法院毀憲亂政、意圖癱瘓台灣，中國官媒馬上發文附和，更提供似是而非的說帖，為藍白陣營補充論述戰的彈藥，而國民黨跟網軍馬上有人跟上，藍白紅果然真的一家親！」

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