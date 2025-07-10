京華城案》柯文哲引《獨裁者》《悲慘世界》2書 批北檢唾面自乾

台北地院今提訊前台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

2025/07/10 19:57

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今勘驗北市府都發局、都委會3場會議錄音檔，前台北市長柯文哲勘驗後，引用《獨裁者》、《悲慘世界》兩本書的內容表示，司法的目的是公平正義，不是在折磨老百姓，批評北檢「唾面自乾」。

柯文哲說，今天他出庭前讀了《獨裁者》一書，內容有一句話，「獨裁者不只要人民相信什麼，更要人什麼都不相信」，他在市長任內，市政秉持開放政府、全民參與、公開透明，都委會、專案小組會、專家諮詢會議都全程錄音錄影，有些還全程直播，明明這些委員在會中很認真討論市政，要讓台北市發展得更好，但在檢方眼中，這些人卻是在搞違法圖利的勾當。

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柯文哲說，法國文豪雨果的世界名著《悲慘世界》，男主角年幼時因偷了1條麵包，被判刑19年，出獄後警察仍持續追殺他，警察自認為是在執行國家的任務，實際上卻是在折磨無數善良的人，希望檢察官好好想一下，司法的目的是公平、正義，而不是在折磨老百姓」。

柯文哲表示，京華城案對台灣的司法傷害太大，很多在檢察官手中的資料，沒出現在法庭內，卻一再出現在媒體上，檢察官明知他沒參與京華城的容積率會議討論，卻硬是要牽扯他，羅織罪名，才演變成今天的局面，今天勘驗是檢察官聲請的，結果再次打臉北檢，他認為北檢已達「唾面自乾」的程度。

柯文哲說，討論案子本來就是一開始會有不同意見，討論後逐漸收攏，想解決問題的辦法，最後解決大部分問題解決才通過，依常識判斷，一個案子經過專家學者會議、都委會、專案小組會議、會前會，豈可能一大堆公務員明知違法還一路通過，柯文哲認為檢方聲請勘驗光碟，是在藉媒體操作。

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