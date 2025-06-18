為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    備戰2026縣市長 民進黨提名特別條例草案出爐

    民進黨中執會今天通過2026直轄市市長暨縣市長提名特別條例草案。（資料照）

    民進黨中執會今天通過2026直轄市市長暨縣市長提名特別條例草案。（資料照）

    2025/06/18 16:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨備戰2026年縣市長大選，中執會今（18日）通過2026直轄市市長暨縣市長提名特別條例草案，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選；條例草案將送28日全代會通過，做為2026地方大選提名依據。

    民進黨今天下午召開中執會，會中通過民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，提交全代會討論。草案條文規定，民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；執政任期2屆屆滿直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選；提名初選時程由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃。

    草案條文指出，民進黨非執政直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

    草案規定，為辦理徵詢、協調作業，特成立「2026年選舉對策委員會」統籌辦理，置召集人一人，成員若干人，由主席提名經中央常務執行委員會同意後任命。

    草案說明，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下，一、協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。二、如協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，「經民調等綜合評估」後向主席提出單一適當人選之建議。

    此外，草案明定，如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之；自條例通過後，擬爭取提名者應遵守黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。

    民進黨目前執政的5個縣市，包括高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，將於2026年執政2任屆滿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播