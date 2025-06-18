備戰2026縣市長 民進黨提名特別條例草案出爐

民進黨中執會今天通過2026直轄市市長暨縣市長提名特別條例草案。（資料照）

2025/06/18 16:56

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨備戰2026年縣市長大選，中執會今（18日）通過2026直轄市市長暨縣市長提名特別條例草案，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選；條例草案將送28日全代會通過，做為2026地方大選提名依據。

民進黨今天下午召開中執會，會中通過民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，提交全代會討論。草案條文規定，民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；執政任期2屆屆滿直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選；提名初選時程由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃。

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草案條文指出，民進黨非執政直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

草案規定，為辦理徵詢、協調作業，特成立「2026年選舉對策委員會」統籌辦理，置召集人一人，成員若干人，由主席提名經中央常務執行委員會同意後任命。

草案說明，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下，一、協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。二、如協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，「經民調等綜合評估」後向主席提出單一適當人選之建議。

此外，草案明定，如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之；自條例通過後，擬爭取提名者應遵守黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。

民進黨目前執政的5個縣市，包括高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，將於2026年執政2任屆滿。

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