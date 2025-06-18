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    「台灣都撤僑了！」以色列華人怒爆求助中國領事館竟回：關注公眾號

    以色列與伊朗衝突急劇升溫，各國紛紛著手撤僑。撤僑示意圖，圖為斯洛伐克16日協助斯洛伐克公民撤僑。（歐新社）

    以色列與伊朗衝突急劇升溫，各國紛紛著手撤僑。撤僑示意圖，圖為斯洛伐克16日協助斯洛伐克公民撤僑。（歐新社）

    2025/06/18 18:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗衝突急劇升溫，各國紛紛撤僑。外交部昨（17）日說明，駐以色列代表處已協助16名台籍人士離境。爆出有以色列華人向中國領事館要求組織撤僑，卻收到回應「關注公眾號，等消息」，讓他憤怒喊不能接受，更抱怨「台灣已經組織撤僑了！」

    社群平台X推主「李老師不是你老師」，16日在X平台貼文公開一封以色列華人寄給他的信，寄信人提到「我們在以色列的情況很不樂觀」，他所在的街區遭到飛彈擊中兩次，天花板都塌下來，玻璃全碎了，他們急需中國駐以色列特拉維夫領事館組織撤僑。

    寄信人指出，他的一位夥伴致電中國領事館，沒想到領事館竟回覆要他們「關注領事館的微信公眾號，等待消息」。這讓寄信人不滿地表示：「這根本不可接受！」並指出相比之下，「台灣已經組織撤僑了！」

    昨（17）日的中國外交部例行記者會中，有媒體詢問中國是否有撤僑計畫。中國外交部發言人郭嘉昆說，中國外交部及駐伊朗、以色列使領館已啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發布有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。目前已有部分中國公民安全撤離至週邊國家。

    郭嘉昆說，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作。外交部及相關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。請在伊、以的中國公民聯絡使領館，或撥打領事保護專線。

    社群平台X推主「李老師不是你老師」，16日在X上貼文公開一封以色列華人寄給他的信。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    社群平台X推主「李老師不是你老師」，16日在X上貼文公開一封以色列華人寄給他的信。（擷取自X「李老師不是你老師」）

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