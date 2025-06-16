影評人張昌彥獲旭日雙光章 片山和之讚「日台電影交流關鍵人物」

日本台灣交流協會16日舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章予資深影評張昌彥。（記者黃靖媗攝）

2025/06/16 21:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本台灣交流協會今（16）日舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章予資深影評人張昌彥。日本台灣交流協會代表片山和之致詞表示，張昌彥對日本台灣電影文化交流貢獻極大，堪稱是奠定當今日台電影交流基礎的關鍵人物之一。

日本台灣交流協會今日舉行授勳儀式，由片山和之代表日本天皇頒贈旭日雙光章予張昌彥，表彰張昌彥在台灣介紹日本電影、促進日台之間的親善友好，功績卓越。

請繼續往下閱讀...

片山和之以中文致詞指出，張昌彥以留學早稻田大學為契機，深化與日本的連結，回台後在中國文化大學等台灣各大學從事電影相關的研究及教育，歷任學系主任及電影團體董事等，長年以來擔任電影評論家，積極從事相關活動。

片山和之說，1980年代以後，台灣對日本電影的管制逐漸減緩，張昌彥透過有關日本電影議題的撰寫、翻譯及演講活動，向台灣社會介紹多元類型的日本電影，以獨特的觀點及洞察力，深人探討作品的歷史背景及美學特徵，並與日本電影人對談、出席相關活動，促進電影人士之間的交流。

片山和之表示，張昌彥對台灣電影知識深厚，也積極致力在日本介紹台灣的電影，對日台雙方電影文化交流貢獻極大，堪稱是奠定當今日台電影交流基礎的關鍵人物之一。

張昌彥致詞也表示，他與日本有很深的緣分，從日本電影在台被禁到解禁，這段期間台灣和日本有許多的互動，他都幸運地躬逢其盛。

日本台灣交流協會今日舉行授勳儀式，由片山和之代表日本天皇頒贈旭日雙光章予張昌彥。（記者黃靖媗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法