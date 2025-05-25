合規的也刪！罷免馬文君二階連署遭剔除近4千份 罷團質疑遭刁難

罷免馬文君拉警報，在地罷團「ALL罷馬」24日收到中選會二階補件公文。（罷團提供）

2025/05/25 21:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免南投藍委馬文君二階連署雖然成功送件，但目前拉警報，罷團「ALL罷馬」昨天（24日）收到中選會二階補件公文，需補件1730份，據悉他們的二階連署書被剔除了將近4000份！對此，「ALL罷馬」質疑地方選委會審查結果，因為他們經過比對與核實，符合相關規定的連署書也遭刪除，本週他們將召開記者會提出遭受刁難的疑慮，最重要的是南投鄉親趕快出來連署，讓他們能夠順利補件。

「ALL罷馬」團隊昨天收到二階補件公文後表示，根據選罷法規定，補件期限自收到公文隔日，即5月25日起算的10天內，為保留造冊時間，最後收件日訂在6月1日，由於時間緊迫，若連署不過，就無法進入罷免投票。目前罷團志工持續街掃、家訪，外縣市罷團也投入支援，希望南投鄉親踴躍響應連署。

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近來積極分享各地罷團大小事的科技專家許美華，今天（25日）晚間在臉書發文透露，馬文君罷團的二階連署書被剔除了將近4000份，「經過罷團志工一一核對留存的造冊影本，許多被剔除的連署書明顯是被刁難了！」

對此，「ALL罷馬」昨天就在Threads上PO文，「針對第二階段連署書的審查結果，感到疑慮與不解。根據我們初步整理，部分連署書為第一階段提議人重複而遭剔除，但多數被排除的連署書，經造冊組志工逐一比對與核實，符合相關規定的連署書仍遭刪除。此一結果，令我們對審查標準的適用與整體作業流程的合理性，產生嚴重質疑。」

「ALL罷馬」表示，「目前正在整理爭議案例，將於週二（27日）召開記者會，說明南投選委會在審查標準上的問題，並提出我們遭受不當刁難的具體實例與疑慮。只剩十天，南投沒有更多的連署書，就沒有投票！呼籲大家趕快來連署。」

許美華說，「投一罷團除了努力捍衛合格連署書外，也會一一回頭重簽被刁難的連署書，但這些工作需要大量志工一起完成。南投選委會正式公文說投一還缺1700份連署書，罷團希望最後送出2500份安全份數，目前還缺1500份。」

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