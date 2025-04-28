卓揆拜會說明特別條例 民眾黨團要評估報告、反對撥補台電

行政院長卓榮泰拜會立法院民眾黨團。（記者方賓照攝）

2025/04/28 12:22

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今率秘書長龔明鑫等人赴民眾黨立院黨團拜會，並說明政院提出的4100億元特別條例草案判盼予以支持。卓揆在會中分別就個預算使用計畫、項目做簡要說明，盼能用最快速度讓國人看到，朝野合作通過這項重要條例；民眾黨團則呼籲政院遞交完整的關稅衝擊影響評估報告，並表態反對特別條例中撥補台電的1000億元。

行政院院會24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內容涵蓋四大主軸、十項措施，包含國土安全韌性編列1500億元、社會支持1670億元、產業支持方案930億元，全數以歲計賸餘支應。卓榮泰上午赴民眾黨團說明，該特別條例草案不僅是因應美國對等關稅政策的調整，而是因應整個國際情勢，因此項目上做進一步擴大。

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卓榮泰表示，從原來的880億元增加至930億元，增加的50億希望產業能夠擴大內需、汰舊換新，幫助產業升級、轉型與創新；照顧民生部分共編列1670億，其中挹注台電部分有1000億元，這次他與總統到各地進行10幾場產業座談時，業界希望電價趨於平穩，不希望在關稅衝擊之後，還要經過電價調整的雙重衝擊，因此盼能挹注台電1千億元，讓台電財務結構健全。

卓揆進一步說，在教育方面編列200億元，協助高等教育人才的培育、留任及延攬，包含產學合作、大學設備更新等；在照顧弱勢方面，給予中低收入戶每月生活補助、照顧獨居老人、協助弱勢家庭做老屋修繕等，編列170億。

針對國土安全韌性編列1500億元，卓榮泰補充，首先是更新國軍倉庫設備、增加巡防艦艇，為的就是因應後關稅時代洗產地、違規轉運的查察；再者，台灣長年遭受資通訊安全的威脅，未來在建造國軍共同的協作平台、擴大雲端服務、建立雲端資料中心、提升資安防護能力等，也都編列該項目中。

卓強調，這4100億特別預算是因應國際情勢，並使用以往年度稅計剩餘，不會以舉債方式增加政府債務，是目前政府財政能力可以做到的。他呼籲，政院希望能維持國家最大競爭力、產業最高國際競爭力，讓台灣不因關稅調整喪失優勢，同時強化教育、人才、照顧弱勢、堅實國土安全韌性，請求各黨團理解並支持，用最快速度讓國人看到，朝野合作通過這項重要條例。

民眾黨副總召張啓楷質疑，行政院所提的特別條例版本根本是「大灌水、大偷渡」，4月26日為何有20多萬民眾上街，就是因為賴總統到行政院都不傾聽民意。他痛批，行政院已嚴重違反財政紀律、「預算法」，將已遭立法院刪除的1000億台電補助再度放入其中，台電的健全經營難道可以靠撥補嗎？

黨團總召黃國昌則提及，行政院迄今尚未提出完整的「關稅衝擊影響評估」，高關稅對產業、勞工的衝擊，政府要提供資源支持，作為一個國會議員當然會支持，但仍要有合理的把關。他詢問，這4100億要分三年編，每一年要怎麼編、怎麼分配、每一年的預算所支撐的計畫是什麼？否則作為一個負責任的國會議員，不是閉著眼睛喊口號就投票的，看了這個只有骨頭的條文，到底是要同意還是反對。

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