台語家庭計畫推動困難 民團批藍白亂刪相關預算

台語政策推動聯盟今與民進黨籍民代共同舉行記者會，批藍白亂刪相關預算。（記者謝君臨攝）

2025/04/09 13:10

〔記者謝君臨／台北報導〕台語政策推動聯盟今與民進黨籍民代共同舉行記者會，指文化部去年底才開始推動「台語家庭計劃」，但全台逾半數縣市卻未提案參與該計劃，也無專責單位。再加上藍白立委大幅刪減相關預算，造成原編列285萬元宣傳費遭全刪，而公視台語台更被刪凍26%，金額高達2億1088萬餘元，影響語言環境建立。

文化部於去年底推出「厝內的台語聲–培育台語家庭計畫」，鼓勵家庭成員於日常生活中使用台語，營造自然的母語學習環境。台灣公民參與協會成員許慧盈表示，今年4月第二期即將開始，可以在網路登記註冊，有兩種參加資格，包括「台灣學習家庭」、「台語文化家庭」，文化部盼透過各縣市政府落實。

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然而，台灣台語路協會理事長董力玄指出，檢視第一期從去年11月至今年3月的成果，可以看到各縣市參與人數仍不多，且有過半數縣市未提案參與該計畫，包括台北市、基隆市、台南市、高雄市、新北市、桃園市、南投縣、彰化縣、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等，這可能也和地方政府有無專責單位有關。

李江却台語文教基金會執行長陳豐慧說，針對有向文化部提案要辦相關活動的縣市政府，可以發現其對口單位大多是文化局，且多被歸類在「圖書」相關類別。其中，有一個較為特殊的，苗栗縣竟然是由「客家事務科」來承辦「台語家庭」計畫，是否他們認為客語就是台語，若然，可否要求客委會補助台語活動？

陳豐慧強調，台語推廣和客語、原住民語推廣一樣重要，但客語、原住民語有相應的專責單位，台語卻沒有。董力玄也說，相較於客家委員會自2008年起即長期推動「客語家庭計畫」，文化部直到2024年才開始推動「台語家庭計畫」。

師範大學台灣語文學系系主任莊佳穎說，中央沒有台語專責單位，地方也沒有對應單位；且原編列的285萬元宣傳費遭立院全數刪除，目前「台語家庭計畫」連訪視費都沒有，導致在實際執行上，落入「有車可駛、沒錢加油」的窘境。身為台北市民，看到學生拿學生證可以喝牛奶，身體要補營養，難道頭殼不用？

莊佳穎批評，立院亂刪預算，導致無法補助地方政府，作為台灣公民，對自己的語言要去監督立院，預算不能隨便亂刪。

民進黨立委張雅琳表示，文化部說很多縣市沒申請是因為不知該怎麼做，原本要派輔導團，但預算卻被藍白立委刪掉，現在連宣傳費都完全沒有，且財劃法還要刪28%，對台語計畫造成很大影響，呼籲大家繼續關心立院發生的事，確保藍白立委不會做出傷害台語文化的事。

台北市議員何孟樺批評，北北基桃找不到任何「台灣家庭計畫」的活動，而在北市，台語業務就是推來推去，沒有專責統整單位，「中央請客都準備好了，地方卻連碗筷沒拿出來。」呼籲北市應有專責業務人力。

新北市議員黃淑君說，台語文化是國安問題，要在這塊土地說台語，難道這麼困難？新北市長侯友宜的母語就是台語。看到藍白亂刪預算，她合理懷疑，是不讓台灣人講台灣話，盼更多台灣人站出發聲，讓台語文化流傳。

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