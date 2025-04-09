罷免羅智強二階連署已2.4萬份！達法定門檻 將衝刺4萬份

罷免羅智強《大安強強滾－罷免羅智強》公民團隊9日宣布，第二階段連署已突破2萬4000份，達成法定門檻。（資料照）

2025/04/09 12:33

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨台北市立委羅智強的公民團隊《大安強強滾－罷免羅智強》今（9）日中午宣布，第二階段連署已突破2萬4000份，達成法定門檻。下一步要衝刺4萬份關鍵目標，甚至挑戰4萬5000份，以確保罷免案不只能進入投票階段，且能真正罷免成功。

《大安強強滾》指出，自3月13日啟動二階連署以來，舉辦超過60場以上的街頭連署行動，動員逾600人次志工、設立超過30個以上的固定連署據點，不分平日假日、日曬雨淋，埋頭苦幹、紮紮實實的完成這場艱鉅的任務。期間不乏面對民眾的挑釁，來自羅智強本人及藍白兩黨持續不斷的抹黑，在這一場完全由公民自主發起的政治運動過程中，我們正在見證一場罕見的民主轉骨過程。

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罷團表示，要罷免羅智強，不只是因為他「不夠好」，而是因為他完全背離民主代議政治的核心基石之一： 問責制（Accountability）。代議士的權力來自人民，因此必須對人民負責任，忠實代表選民及國家利益，而非個人或政黨利益。更不能為了個人聲量、政黨操作或敵國利益服務。

罷團指出，罷免羅智強二階儘管已達法定門檻，但深知若要真正進入投票程序並提高罷免成功的機率，需要更多、更堅定的支持。現在仍在努力衝刺，務求在4月30日前突破上述目標份數，讓這場罷免行動能獲致最後的成功。

罷團呼籲，目前仍有約6000位完成第一階段連署的朋友尚未完成第二階段回簽，團隊將於近日發送簡訊通知，懇請這些民眾儘快完成二階連署。每一份連署書都是向未來投出的選票，是不再妥協的證明。

罷團最後表示，這是一場屬於每一位市民的政治覺醒，不為政黨，不為報復，只為我們真正想要的代議政治。罷免不是對抗制度，而是落實制度，透過行動告訴世界：「人民不是好欺負的。」

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