黃國昌稱「沒定罪羈押看守所荒謬」 林智群吐槽：定罪的都在監獄！

民眾黨主席黃國昌在台北看守所外抗議。（資料照）

2025/04/02 23:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌日前到台北看守所外抗議，台大法律系畢業、康乃爾大學法學院取得博士學位的黃國昌竟脫口稱，還沒有被定罪的人被羈押在北所是台灣最荒謬的狀況。對此，律師林智群忍不住吐槽：「跟阿北關在一起的哪個不是『還沒定罪』？如果已經判決確定，就會被關到桃園龜山『台北監獄』！」

柯文哲最近傳出身體出狀況，黃國昌上週六（3/29）特地到北所遞狀，要求自費幫柯文哲找醫師看診，之後在北所外頭「靜坐抗議」，全程開著直播。有柯粉在Tiktok分享黃國昌當天在北所外對小草的發言，可以聽到黃國昌說：「台灣現在荒謬的狀況是，沒有被定罪的人在裡面，民進黨政府準備要把他（指柯文哲）關到死，真正有罪的人早就跑了！」

請繼續往下閱讀...

對此，林智群今天在臉書發文吐槽：「黃國昌站在土城看守所外面說『台灣最荒謬的狀況就是，沒定罪的人在裡面』？土城看守所為什麼叫『看守所』而不是叫『監獄』？因為關在裡面的人，都是『還沒定罪的人』！跟阿北關在一起的那些人，哪個不是『還沒定罪』？阿北哪裡特別了？羈押，押的就是『還沒定罪的人』啊！如果已經判決確定，就會被關到桃園龜山『台北監獄』。我以為這是基本常識……」

網友紛紛表示，「康乃爾到底教了他什麼？」、「他真的有法律系畢業？」、「他的學位是不是買來的？」、「他到底夠了沒啊，一直在散播錯的訊息」、「到底怎麼拿到學歷的？」、「他是法律人？」、「他到底是吃了什麼變這樣？」、「卡提諾法律系果然不同凡響」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法