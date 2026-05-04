台南車禍女警訃聞列出「未婚夫」民俗專家：冥婚要注意2事

台南女警鄭詠心騎機車在安南區遭追撞倒地，不幸被一旁經過的遊覽車輾斃。（民眾提供）

台南市年輕女警察鄭詠心於上週發生車禍不幸身亡，告別式將於明（5日）舉辦，其龍姓男友在訃聞名列「未婚夫」、也證實將辦冥婚。民俗專家廖大乙對此表示，死者為大，辦冥婚或龍男未來婚配都要徵詢女警意願，一旦取得女警答應冥婚，男方切不可反悔，否則會影響未來運勢。

鄭詠心生前服務於台南市警局四分局育平派出所，工作認真、為人親和，上週二（4月28日）上午，她騎機車在台南安南區遭後方1名騎機車的戴姓女大學生追撞，鄭被撞到後頓時失去重心、往左方倒地，遭駛過的遊覽車輾斃，得年29歲。事件發生後引發社會、警界關注，連住在台南的資深藝人譚艾珍因反詐案與鄭熟識，都為鄭感到不捨與哀悼。

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由於鄭女與其同樣擔任警察的龍姓男友已論及婚嫁，雙方家庭有辦婚禮計畫，不料發生憾事。案發後傳出雙方家長有共識要為兩人辦冥婚。龍姓男友已在訃聞上列名「未婚夫」。

對此，民俗專家廖大乙表示，一般冥婚傳統習俗是女性達適婚年齡，尚未出嫁就離世，女亡者如想嫁人會託夢給親人，由親人將其生辰八字或照片甚至錢財等裝入紅包內，丟在路旁等有緣人來撿走，親人再現身詢問拾獲者的冥婚意願。

廖大乙說，鄭姓女警案況與一般冥婚不同，家屬要注意2點，第一是「死者為大」，在冥婚前須擲筊取得鄭女同意，若鄭女願意嫁，承諾冥婚娶她的男友就要做到，不可反悔，倘若食言，恐會影響男方未來運勢。

廖並提醒，待雙方冥婚後，鄭女牌位會列入夫家公媽龕接受夫家永久祀奉。一般多數男方為求傳宗接代、常會另有婚配，此時要注意須取得亡妻同意男方另行結婚，且進門的妻子需以亡妻為大老婆、稱呼其為大姊，表達尊重。

車禍身亡的女警鄭詠心，其訃聞上龍姓男友列名未婚夫。（民眾提供）

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