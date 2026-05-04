為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統會見史瓦帝尼王母 邀請再訪台灣

    2026/05/04 08:52 記者陳昀／台北報導
    賴總統會見史瓦帝尼王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並誠摯邀請王母再次造訪台灣。（總統府提供）

    賴總統會見史瓦帝尼王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並誠摯邀請王母再次造訪台灣。（總統府提供）

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日會見王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala）時表示，此行有助於兩國未來合作更密切順利，並誠摯邀請王母再次造訪台灣。

    總統首先前往王母王宮拜會王母，除再次感謝國王及王母的熱情接待，令他賓至如歸，如同回到第二個家般溫暖，也表示，藉由此行更加瞭解史瓦帝尼美麗的景觀及豐富文化，有助於兩國未來合作更密切順利，並誠摯邀請王母再次造訪台灣。

    接著，賴總統前往史國國際會議中心。抵達後，先欣賞迎賓傳統歌舞表演，並在史王、多位王室成員及史國內閣官員的陪同下，參觀國際會議中心的展覽與各項設施。

    史瓦帝尼ICC位於史國中部伊祖維尼谷地（Ezulwini Valley），總面積約45000平方公尺，包括多功能大禮堂、元首會議室及劇院等不同設施，未來將做為史國舉辦國際會議之主要場館使用。

    賴總統會見史瓦帝尼王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並誠摯邀請王母再次造訪台灣。（總統府提供）

    賴總統會見史瓦帝尼王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並誠摯邀請王母再次造訪台灣。（總統府提供）

    賴總統在史王、多位王室成員及史國內閣官員的陪同下，參觀國際會議中心的展覽與各項設施。（總統府提供）

    賴總統在史王、多位王室成員及史國內閣官員的陪同下，參觀國際會議中心的展覽與各項設施。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播