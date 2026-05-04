賴總統會見史瓦帝尼王母 邀請再訪台灣

賴總統會見史瓦帝尼王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並誠摯邀請王母再次造訪台灣。（總統府提供）

賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日會見王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala）時表示，此行有助於兩國未來合作更密切順利，並誠摯邀請王母再次造訪台灣。

總統首先前往王母王宮拜會王母，除再次感謝國王及王母的熱情接待，令他賓至如歸，如同回到第二個家般溫暖，也表示，藉由此行更加瞭解史瓦帝尼美麗的景觀及豐富文化，有助於兩國未來合作更密切順利，並誠摯邀請王母再次造訪台灣。

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接著，賴總統前往史國國際會議中心。抵達後，先欣賞迎賓傳統歌舞表演，並在史王、多位王室成員及史國內閣官員的陪同下，參觀國際會議中心的展覽與各項設施。

史瓦帝尼ICC位於史國中部伊祖維尼谷地（Ezulwini Valley），總面積約45000平方公尺，包括多功能大禮堂、元首會議室及劇院等不同設施，未來將做為史國舉辦國際會議之主要場館使用。

賴總統會見史瓦帝尼王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並誠摯邀請王母再次造訪台灣。（總統府提供）

賴總統在史王、多位王室成員及史國內閣官員的陪同下，參觀國際會議中心的展覽與各項設施。（總統府提供）

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