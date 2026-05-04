彰化市BMW追撞機車、轎車釀2死2傷！新婚夫妻天人永隔

被撞的轎車女駕駛，被救出送醫仍傷重不治。（圖由消防局提供）

悚！彰化市中華陸橋今天（4日）清晨驚傳重大車禍，1輛BMW轎車疑似在中華陸橋下先追撞1輛機車，造成機車騎士被撞成重傷，BMW衝上陸橋時又撞擊對向車道另1輛轎車後翻覆，遭撞擊的轎車嚴重毀損，車內女駕駛與新婚夫一度受困，經消防員送醫搶救，女駕駛仍傷重不治，新婚夫妻天人永隔，該名機車騎士也在搶救後宣告不治，肇事的BMW駕駛僅受輕傷；該起車禍共造成2死2傷，事故發生原因與肇事責任由警方釐清中。

彰化警分局初步了解，該輛肇事的BMW男駕駛30歲，酒測值為0，事發過程還要進一步釐清。

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警方調查，這輛BMW轎車今天清晨4點多行經彰化市中華西路時，先撞擊1名騎64歲男機車騎士，機車被撞到斷成兩截，男子被撞後噴飛倒地，左肩以下斷肢，左腳踝開放性骨折，無意識呼吸心跳，消防局據報派員趕往現場搶救，火速送往彰化基督教醫院急救，仍因傷重宣告不治。

肇事的BMW在撞擊機車騎士後繼續開往中華陸橋，又撞擊1輛由24歲女子駕駛搭載新婚夫的轎車，造成轎車幾乎被撞成廢鐵，BMW也當場翻覆，BMW駕駛僅受輕傷；轎車女駕駛與新婚夫則一度受困車內，消防局派員趕往現場動用破壞器材將2人救出，但女駕駛呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），經急救後往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治，僅受輕傷的新婚夫悲痛萬分。

被撞的轎車女駕駛，被救出送醫搶救仍傷重不治，與新婚夫天人永隔。（圖由消防局提供）

彰化市中華陸橋今天清晨發生重大車禍。（圖由消防局提供）

肇事的BMW轎車翻覆在中華陸橋上，駕駛僅受輕傷。（圖由警方提供）

機車被撞成一團廢鐵，男騎士送醫傷重不治。（圖由消防局提供）

中華西路上機車被撞成一團廢鐵，男騎士送醫傷重不治。（圖由消防局提供）

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