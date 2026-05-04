畫面曝光！彰化BMW高速連環撞釀2死 肇事駕駛昏迷將查有無毒駕

翁姓女駕駛經搶救仍宣告不治，與丈夫天人永隔。（圖由消防局提供）

彰化市中華路今天（4日）清晨發生2死2傷的重大車禍，車禍過程影片曝光，涉嫌肇事的BMW先高速撞擊同方向1輛機車，再衝上中華陸橋撞擊對向車道1對夫妻共乘的轎車，再撞斷路燈燈桿後翻覆在橋上，過程中曾揚起大量煙塵，除造成吳姓機車騎士左手斷裂慘死，轎車24歲翁姓女駕駛則首當其衝，送醫急救仍宣告不治，離奇的是，肇事的BMW高姓駕駛酒測值0，由於其昏迷搶救中，是否有毒駕還要由警方進一步釐清。

肇事男父親坦承兒子過去曾吸安、現在已戒

30歲高姓駕駛截至目前為止仍在彰化基督教醫院急救，由於其頭部破裂昏迷中，警方將進一步抽血查驗其是否有毒駕行為；高男的父親則在醫院受訪時指出，其兒子今天要去南部從事水電工作，有抽菸、曾吸食安非他命，但已經沒有在吸食，也不會喝酒。

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據了解，64歲的吳姓男子今天清晨4點多騎機車要去市場工作，途經彰化市中華西路時，突然後方1輛BMW高速逼近，直接將吳男撞飛，機車當場被撞爛，車輪還飛出去滾到附近加油站；BMW再失控往前衝並揚起大量煙塵，在衝上中華陸橋後直接撞上對向車道的轎車，再衝往橋邊撞斷路燈燈桿後翻覆；駕駛轎車的24歲翁姓女駕駛首當其衝，坐在一旁的30歲施姓丈夫也受波及，夫妻二人都一度受困，被消防員破壞車體後救出，惟翁女頭部重創陷入昏迷，送往秀傳醫院急救後仍傷重不治。

夫妻二人不幸天人永隔，其親友也上網PO文稱，夫妻二人才結婚不久，孩子還很小，沒想到會遇到這種事，肇事者真該被嚴懲。

高男BMW翻覆，警方將查其是否有毒駕。（圖由警方提供）

吳姓男子騎機車工作途中慘遭撞死。（圖由消防局提供）

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