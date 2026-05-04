台日友好！台灣夫婦搭機跑錯地方 成田機場4地勤暖心協助獲表揚

台灣夫婦在日本準備回台時跑錯機場，成田機場4名地勤暖心協助獲表揚。從左至右為廣畑良樹、石神美海、藤田真知子、鈴木葉奈。（圖擷自成田機場官網）

台日友好！台灣1對年輕夫婦去年11月準備從日本搭機返台時，原本要去成田機場卻跑到了羽田機場，等到慌忙轉至成田時已超過報到時間，所幸在4名地勤暖心協助下順利登機，夫婦倆回台後特地對4人表達感謝之意，成田機場後續也向4人頒發表揚傑出員工的「CS Award」獎項。

據《讀賣新聞》報導，這4名地勤分別為全日空（ANA）成田機場服務公司的23歲鈴木葉奈、25歲石神美海、38歲藤田真知子，以及長榮航空36歲的廣畑良樹，4人齊心協力幫助台灣旅客搭上全日空和長榮班號共用的客機。

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成田機場官網指出，羽田機場的2名地勤事先將台灣夫婦的情況通報給成田機場，雖然這對旅客抵達成田時已超過報到截止時間10分鐘，但廣畑良樹判斷還有趕上的機會，石神美海、藤田真知子隨即協助台灣夫婦辦理登機手續。

緊接著，就由鈴木葉奈一路引導台灣夫婦通過安檢並前往登機口，整個過程在20分鐘內完成，夫婦倆事後對此相當感謝，直指是他們自己犯了錯，沒想到還能有那麼細緻周到的服務。

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