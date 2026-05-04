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    首頁 > 政治

    宜蘭縣長藍白合民調出爐 國民黨吳宗憲勝出對決林國漳

    2026/05/04 10:57 記者林欣漢／台北報導
    藍白宜蘭縣長參選人民調公布記者會。（記者王藝菘攝）

    藍白宜蘭縣長參選人民調公布記者會。（記者王藝菘攝）

    首次上稿10:34
    更新時間10:57（增加第三段內容）

    國民黨、民眾黨宜蘭縣長藍白合民調結果出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨參選人林國漳。吳宗憲表示，接下來會有很多政見陸續推出，他的出發點不是送什麼，而是要減輕人民生活上的壓力，在人民最需要的地方提供協助，希望我們的國家、宜蘭會更好。

    吳宗憲表示，這段時間他與民眾黨的陳琬惠展現良好的民主競爭，希望大家能知道民主是選賢與能，能為地方做事的人，而不是爾虞我詐、不是真心要為地方服務的人，今天是民主良善的競爭，在地的選擇與將來政策的結合，未來會這樣子一步步走下去。

    此次藍白僅委由單一民調公司執行。民調結果顯示，如果由吳宗憲代表藍白參選宜蘭縣長，吳宗憲支持度為27.6%，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳支持度為28.9%；如果藍白推派陳琬惠參選宜蘭縣長，陳琬惠支持度為21.1%，林國漳支持度為27.5%。儘管吳宗憲因領先陳琬惠的支持度而獲得參選機會，但民調也顯示，吳仍微幅落後民進黨的參選人林國漳。

    國民黨、民眾黨宜蘭縣長藍白合民調結果出爐，由國民黨立委吳宗憲（右2）勝出。（記者王藝菘攝）

    國民黨、民眾黨宜蘭縣長藍白合民調結果出爐，由國民黨立委吳宗憲（右2）勝出。（記者王藝菘攝）

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