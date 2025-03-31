國發基金投資5大改革 劉鏡清：強化審議機制、建置預警系統

國發會主委劉鏡清。（資料照）

2025/03/31 20:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今舉行全體委員會議，民進黨立委抗議會議無效，而後更集體退席，但會議持續進行。國發會主委劉鏡清報告時，以「投資前、審議中、合約簽訂、投資後、退場時」5大階段，說明投資機制的5大改革措施，包括要強化審議機制，在投資後也要建置預警系統。

立院國發基金調查委員會今邀請劉鏡清就「行政院國家發展基金投資如興股份有限公司及聯合再生能源股份有限公司之決策及監督管理作為」進行報告。

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會議一開始，與會的民進黨立委即強調，憲法法庭判決已揭示，立院不得就司法偵查及監察院調查中的相關案件進行調查，因此今天的會議屬違法無效。委員會民眾黨籍召委黃國昌則說，目前調閱資料均未涉及偵查中案件。

對於為何挑如興、聯合再生二家公司，黃國昌說，2016年起投資的事業，總共有37個公司，今天只是先就大家討論比較多的排第一次報告，後面包括很多其他公司，全部都在調閱範圍，會依序讓他們有說明機會。

「把這麼多公司通通叫來看，找問題再說它不當投資？」民進黨立委蔡易餘說，大法官釋字第585號解釋已揭示，立院要成立調查委員會要有「特定事項」，「你認定如興、聯合再生，先射箭再畫靶，這樣完全違反釋字585號解釋。」

「我們是立委，不是檢察官！」蔡易餘說，怎麼可以對一個還沒有違法、沒人去舉發它違法的正常公司，卻叫它資料都抱過來看，「立委不能直接摸到其他私人企業，這不是我們的職權，對於法律人權應有基本認識。」

期間，民進黨立委鍾佳濱等人提案要求修改會議名稱，刪除「如興、聯合再生」等文字，經投票遭藍白立委否決，而後民進黨立委集體離席。會議主席黃國昌請劉鏡清報告，民進黨立委王義川向劉表達「你報告就違法，不用報告」等語。

劉鏡清聞言向委員會表示：「我想要抱歉一下，因為我們黨團認為這是一個違法的會議。」此話一出引來國民黨立委吳宗憲等人抗議。吳強調，國家官員不該黨國不分，並提出臨時提案要求劉道歉。

劉鏡清說，他來這裡不求什麼，也犧牲很多，包括身體病痛等，他只想為國家做事，不想捲入任何政黨鬥爭。民進黨團認為這是違法會議，「我闡述他認為這是違法會議，我不認為我有什麼錯。」但如果認為他應捲入政治風暴，他願意承擔後果，因為自己在執政黨團隊，「我願意為這件事情負責，我很抱歉」。而後吳宗憲等人同意撤案。

劉鏡清報告時提及，基於這2個案件產生的問題，國發基金做了5步驟的大調整，包括「投資前」要求公司提出轉型計畫、轉型能力評估；「審議中」則是強化審議機制、增加外部諮詢委員參與政策評估；「合約簽訂」時則是優化投資合約保障投資權益、約定買回機制等；在「投資後」要建置預警系統、定期舉行投資後管理會議；「退場時」則修正相關機制，提升退場機制效率及彈性等。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今舉行全體委員會議，民進黨立委抗議會議無效，而後更集體退席。（記者謝君臨攝）

國發會主委劉鏡清報告時，以「投資前、審議中、合約簽訂、投資後、退場時」5大階段，說明投資機制的5大改革措施。（記者謝君臨攝）

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