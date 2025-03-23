列藍白21部亂台法案！賴中強：若罷免失敗傅崐萁集團恐捲土重來

經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

2025/03/23 12:53

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入第二階段，有多個針對國民黨立委的罷免連署已衝破萬份，經民連智庫召集人賴中強今日表示，在大罷免的風頭上，最近藍白立委暫時收斂過去的囂張作風，但這不等於永久如此，若罷免不成功，藍白這些法案會再來，並列舉21個藍白所提亂台法案，高喊罷免一定要成功。

賴中強在臉書發文指出，以中國國民黨人所推動，要讓年金改革前功盡棄、惡化國家財政、加重青年人與工作世代負擔的「公務人員退休資遣撫卹法修正」為例。據媒體報導，國民黨團立院總召傅崐萁在花蓮鐵路退休人員協會會員大會表示會在適當時機通過此案，並與反年改大將李來希私下溝通，承諾「一定會還給大家一個公道。」

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「這就是傅崐萁集團的本質！」賴中強認為，如果罷免不成功，不僅是年改倒退，從五月青鳥以來，經民連長期關注的各項民主倒退與亂台法案，藍白黨人都非常可能在罷免風頭過後，捲土重來。

賴中強強調，「罷免，慧成宮！罷免，一定要成功。」瓦解傅崐萁亂台集團，不可以讓亂台法案捲土重來。他細數，這些亂台法案包括，國會濫權法案捲土重來，刑法增訂藐視國會罪、立法院職權行使法修正，儘管憲法法庭宣告部分條文違憲無效，但國民黨立委翁曉玲曾說「那我們就再修法。」

此外，國民黨欲將位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役，賴中強說明，核子反應器設施管制法第六條修正、核子反應器設施延役條例都在委員會審查中；提高罷免投票過案門檻（當選票數＋1）剝奪人民罷免權的「公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條修正」已在委員會審查完畢。

賴中強續指，讓違法電視台《中天》重新上架，新聞台萬年執政的「衛星廣播電視法」委員會審查中；擬讓NCC委員由國會提名、自己同意的「通傳會組織法」，國民黨立委曾提案，可捲土重來；欲取回不當黨產的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正」委員會審查中。

對於國民黨團總召傅崐萁擬推的「花蓮大撒幣、生態大破壞、國庫大掏空」三法，賴中強列舉，花東快速公路建設特別條例草案、環島高速鐵路建設特別條例草案、國道六號東延花蓮建設特別條例草案都在委員會審查完畢；禁限制水域去主權化，離島水域協商排除民主防衛條款的「兩岸人民關係條例第29條修正」也在委員會審查中。

賴中強再指，縮短中配取得身份年限為四年的「兩岸人民關係條例第17條修正」委員會審查中；剝奪總統國家安全大政方針決策權，讓國民黨立委馬文君染指國安事務的「國家安全戰略法草案」進委員會審查中；建設金馬澎為中國「一國兩制」實驗區的「離島建設條例」、取消中國繼承人繼承台灣財產上限的「兩岸人民關係條例第67條」皆在委員會審查中。

另，針對危害世代正義的修法，賴中強列舉，有錢老人免繳健保費的「老人福利法修正案」已逕付二讀；加重年輕人負擔，退休警察年金所得替代率提高至八成的「警察人員人事條例第三十五條修正」，在院會三讀後，提出復議，復議待決；最後，世代剝削，公務員年改倒退攄的「公務人員退休資遣撫卹法修正案」也在委員會審查中。

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