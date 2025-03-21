罰柯文哲救預算？監院5點聲明打臉：沒入、罰鍰全繳國庫

監察院。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/21 21:12

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院19日公告，民眾黨前主席柯文哲違反「政治獻金法」，決議裁處374萬元罰鍰，併沒入5579萬元。針對民眾黨回應「幫檢方添柴火」、「沒入救預算」等，監院今（21日）以5點聲明回應澄清，強調所有罰鍰跟沒入數額，依法全數繳交國庫。

針對民眾黨稱監院裁罰柯文哲違反「政治獻金法」是幫檢方添柴火，監院表示，監院廉政委員會每月固定於第三週星期三上午開會，除遇國定假日外並無特例，有關「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核案之調查報告，於今年2月間完成，原已依程序提列於廉政委員會2月19日例會討論，但柯文哲尊父親17日仙逝，基於人道考量，才延至3月19日例會列案，外界揣測是為柯文哲首次刑事開庭「助攻」檢察官說法，並非事實。

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至於外傳「只查柯文哲，不查賴清德」謠言，監院強調，監察院常態性皆於選舉結束次年，辦理每屆總統及立委擬參選人政治獻金會計報告書的查核，但柯文哲政治獻金資料於網路平台公開後，接續收到多件檢舉案，民眾黨也於去年8月10日發布新聞稿具體承認，申報政治獻金支出有超過9百萬元不存在之事實，因而在同年8月12日派員查核，並依法裁處。其他擬參選人申報會計報告書，將循例於今年4月提出查核計畫，並於審議後派案查核。

民眾黨秘書長周榆修、立委黃珊珊等人，曾先後質疑監察院不給更改補正，監院也重申，依「政治獻金查核準則」第5條第1項明定，查核應以「程序開始時之資料」為準，柯案自去年8月12日派查後，即不容申報人於查核程序開始後，再以任何理由申請更正。況且，2020年大選政治獻金申報，已於去年4月15日截止，柯文哲的會計報告書也早於4月8日經監院退回後，遲至同年7月3日才完成更正申報，已給予近3個月寬限的充裕時間足以糾錯，實在沒有等到被社會大眾質疑假帳爭議後，才說發現短報、漏報並要求更正的道理。

另外針對黃珊珊堅稱競選小物是商業行為，監院表示，柯文哲於2016年參選台北市長時，就曾以販售小物募集選舉經費，據媒體同年8月報導，「學姊」黃瀞瑩曾花1000元參與募資，並到場領取小物，相關捐贈可見於政治獻金公開查閱平台，為何到2024年參選總統，同為販售競選小物，就變成木可公司之商業收入而非政治獻金？其間差別在於是否願意遵法奉行。

最後有關外界謠傳「裁罰柯文哲是為救預算」，監察院強調，裁處柯文哲之罰鍰及沒入，都是「歲入」，依法悉數繳交國庫，請勿混淆並藉機嘲諷奚落，監院業務費遭受違憲刪除的窘境。

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