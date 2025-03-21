「雙和罷團」連署志工遭攻擊 騎Ubike民眾丟小石頭幸未砸中

新北市永和區仁愛公園連署現場，志工21日傍晚遭騎Ubike路過的民眾丟擲石頭。（雙和罷團提供）

2025/03/21 21:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」，罷免藍委林德福、張智倫進入二階連署，罷團指出，永和區仁愛公園連署現場，21日傍晚被騎Ubike路過民眾丟擲石頭，幸好志工沒被丟中，罷團幹部已報警處理。

罷免行動不畏險阻，「雙和罷團」指出，雙和罷免立委團隊的中和區罷免總部，將於22日（六）上午11點在中和區宜安路1巷2號開幕，屆時將由雙和罷免領銜人「朱約信與Mini」進行「倫刪寺匾額」與「伏德宮匾額」揭幕儀式，並公開發表「外好汝甘知」罷免主題曲 朱約信主唱完整版與「329反共音樂會」節目細節，精彩可期。

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罷團也將於29日（六）假中和四號公園-八二三反共紀念碑前舉辦「329反共音樂會」，也將於22日公布詳細時程與來訪嘉賓名單，此外，雙和罷團的LED車，以「土窯雞」、「修理紗窗」的風趣配音與動畫呈現，目前已在雙和地區巡迴展出，引起雙和在地民眾的拍照打卡風潮，22日下午2點至4點，將由朱約信擔當司機助手與一日小編，並全程網路直播。

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