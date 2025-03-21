新竹縣市4大罷團大會師 八炯、閩南狼助講高喊罷免舔共立委

反共網紅八炯開講號召新竹人一起罷免舔共立委。（記者洪美秀攝）

2025/03/21 21:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市、新竹縣4大罷免團體今晚在新竹火車站站前廣場舉辦「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師，邀請反共YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼、時事KOL徐小花、「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉和「傑高不要」主持人高軒等人開講，現場收到罷免藍委鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘及停職市長高虹安連署書超過千份。

八炯與閩南狼一出場就帶動現場氣氛，八炯說，以行動參與宣講，今晚到新竹，明後天還要到花蓮及台東，4月舉辦反共大遊行，目標就是要罷免舔共立委，推動國安法修法，守護台灣。中配網紅亞亞等人宣揚武統言論，政府要求限期離境，大快人心，他肯定民進黨驅共的決心。

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閩南狼呼籲民眾團結守護台灣民主，罷免門檻提高、查水表打壓頻傳，大家更應加緊腳步。國民黨早已不再掩飾，與中共唱和、擾亂台灣，他呼籲台派喚醒「台灣的中國人」，不要再相信共產黨，要一起反共、揪出在台的特務與間諜。他說，台灣已經歷30年民主憲政，是文明社會，和平不可能靠向北京下跪換來，唯有強化自身防衛，才能真正守護台灣。

「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉說，多位國民黨立委提出荒謬提案，使國會無法理性辯論，只能比武對決。台灣需要忠於國家的立法院，呼籲民眾勇敢簽下罷免書。

活動召集人林士凱指出，新竹市是全台唯一「雙罷」選區，除了毀憲亂政的鄭正鈐，還有弊案纏身的高虹安，是這次罷免風潮的重中之重。公民自發簽下的每一份連署書、成案後投下的每一票，都是國家未來的關鍵。

「風城民眾手中的連署書，是全國CP值最高的那一份」，林士凱說，只有在新竹市，能同時罷免兩位備受爭議的不適任市長與立委，在全國大罷免行動中創造「雙殺」效果，為民主運動寫下新頁。

林士凱說，舉辦這次活動，就是要讓基層公民的聲音，伴隨新竹最民主的風勢，被更多人聽見。罷免是公民意識的展現，作為台灣的一份子、作為新竹市民，「我們有義務站出來，下架這些不適任的藍白政客。」

大會師由「罷免高虹安-風城安心上路」、「罷免林思銘-撕除惡銘」、「罷免徐欣瑩-除舊汰欣」、「罷免鄭正鈐-罷鈐反中」四大罷免團體舉辦，邀請到八炯、閩南狼、徐小花、許佑嘉、高軒等公民人士助講，吸引超過千人到場。

閩南狼也來開講。（記者洪美秀攝）

大新竹四大罷團大會師，現場也有收罷免二階連署書。（記者洪美秀攝）

閩南狼帶動現場近千人氣氛。（記者洪美秀攝）

現場也出現「拉罷機」。（記者洪美秀攝）

二階連署人潮踴躍。（記者洪美秀攝）

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