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    新黨游智彬進議場直播！朝野立委吵成一團 國民黨2公投案無進度

    立法院院會今（21）因新黨游智彬進入議場記者席，國民黨立委與民進黨立委發生口角。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（21）因新黨游智彬進入議場記者席，國民黨立委與民進黨立委發生口角。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 13:01

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，預計今日要逕付二讀，上午在反廢死公投第一案大體討論階段，民進黨立委吳思瑤發言前，要求立法院長韓國瑜釐清新黨副秘書長游智彬進入議場二樓直播，對她助理進行欺負、干擾的行為，也對民進黨立委們逐一人身羞辱，未配戴記者證，隨後朝野立委吵成一團，雙方互嗆「大罷免、大成功」，「柯建銘，想篡位」，互不相讓，韓國瑜最後只能宣布休息，下午2點30分再開會。

    朝野立委爭吵時，韓國瑜不斷請大家理性論辯，「這裡不是朝野協商，是院會，已經查過游智彬是持記者證進來，說得已經非常清楚，你們也不聽，已經查過了，有記者證。」韓國瑜提醒，今天開會都很順利，現在是行政院長施政總質詢，下午要開始，如果繼續拖，施政總質詢的報告會繼續往後延，今天是政黨質詢的最後一天，希望大家把握時間。

    韓國瑜一再呼籲請朝野立委回到原位，不然要宣布休息，但朝野仍沒有停戰跡象，對於有綠委要求韓國瑜譴責游智彬，韓國瑜說：「我沒有調查怎麼譴責，要調查完才能譴責，要先調查」，並再次呼籲立委們回座，不回座要宣布休息了。但朝野立委仍吵成一團，韓國瑜見狀，只能宣布休息，下午2點30分再開會。

    立法院院會今（21）因新黨游智彬進入議場記者席，國民黨立委與民進黨立委發生口角。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（21）因新黨游智彬進入議場記者席，國民黨立委與民進黨立委發生口角。（記者陳逸寬攝）

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