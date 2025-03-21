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    首頁　>　政治

    統派人士游智彬混入立法院開直播惹議 陳玉珍暴怒跳針：是我助理

    桃園市政府顧問、新黨副秘書長游智彬竟然到立法院2樓開直播。（圖擷取自周軒 臉書）

    桃園市政府顧問、新黨副秘書長游智彬竟然到立法院2樓開直播。（圖擷取自周軒 臉書）

    2025/03/21 12:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。政治工作者周軒指出，桃園市政府顧問、新黨副秘書長游智彬竟然到立法院2樓開直播，結果陳玉珍跟韓國瑜對於游智彬事件的口徑竟然不一樣。

    周軒在臉書PO出游智彬在立法院二樓以手機開直播，大搖大擺四處亂逛，周軒在貼文中表示「請問一下喔，為什麼桃園市政府顧問aka新黨的游智彬，可以到立院二樓直播啊？他是有記者證嗎？太扯了吧。」

    周軒在另一則貼文中指出，對於游智彬混入立法院開直播，陳玉珍稱，游智彬是她助理；韓國瑜稱，立法院院方清查，游智彬有記者證。周軒酸「你們串好了再來好嗎？」

    民進黨立法院黨團也PO出陳玉珍暴怒跳針說，只有民進黨立委、助理可以直播嗎？他是我的助理，他是陳玉珍的助理，只有民進黨立委可以直播？

    民進黨立法院黨團在貼文中稱，今早，身兼新黨副秘書長和桃園市府顧問的統派人士，跑入立院進行直播，幹事長吳思瑤在立法院正義直言，請韓國瑜院長要查明，是誰放新黨、統派人士進入立法院直播，結果陳玉珍直接跳出來幫忙護航，他就是陳玉珍的助理。

    國民黨立委陳玉珍稱游智彬是她的助理。（圖擷取自周軒 臉書）

    國民黨立委陳玉珍稱游智彬是她的助理。（圖擷取自周軒 臉書）

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