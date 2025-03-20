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    柯文哲下午開庭 陳佩琪、柯媽進入法院不發一語

    柯文哲妻子陳佩琪排隊領旁聽證。（記者羅沛德攝）

    柯文哲妻子陳佩琪排隊領旁聽證。（記者羅沛德攝）

    2025/03/20 15:03

    首次上稿14:06
    更新時間15:03

    〔記者王定傳、王冠仁／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄等案，今天全日開庭，上午提訊威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，下午則將提訊柯文哲、眾望基金會董事長李文宗。柯文哲妻子陳佩琪今天下午1時許抵達台北地院，在黨工協助下排隊排第2位；約10分鐘後，民眾黨主席黃國昌也到場排隊；隨後約下午1時50分，柯文哲母親何瑞英也到場，3人都在法院外排隊中，等拿到號碼牌後就可在開庭時進入旁聽。

    何瑞英、陳佩琪在民眾黨工的協助下，先後領取旁聽證，在2時許先後進入法院，兩人全程不發一語，沒有接受媒體訪問。

    黃國昌稍晚預計會對媒體發言；此外，民眾黨立委黃珊珊、張啓楷等人均已到場。

    今日下午的開庭順序，依序為眾望基金會董事長李文宗及柯文哲。李文宗將於下午2時30分第二次提訊到庭，繼續1月23日未完的準備程序，1月他首次開庭時全盤否認犯罪。

    緊接在李文宗之後，柯文哲定於下午3時40分開庭，首次召開準備程序，這是他與律師團完整閱卷後的第1次開庭，將是首度對檢方的起訴內容進行完整陳述，也將討論續押必要性，預期將至少庭訊2小時。

    轄區警方指出，因應今天北院審理此案，警方預估會有不少民眾黨支持者到場，因此今天在北院周邊部署95名警力，投入維安、蒐證等勤務，並架設相關阻材，嚴防有衝突事件發生。

    柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪到場排隊。（記者王冠仁攝）

    柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪到場排隊。（記者王冠仁攝）

    台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄等案，今天下午提訊柯文哲。（記者塗建榮攝）

    台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄等案，今天下午提訊柯文哲。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

    不少支持者到場排隊打算旁聽。（記者王冠仁攝）

    不少支持者到場排隊打算旁聽。（記者王冠仁攝）

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