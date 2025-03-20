才罵陳菊頭殼壞去 陳智菡今再加碼：你們連心都是黑的

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/03/20 15:04

〔記者劉宛琳／台北報導〕監察院認定前民眾黨主席柯文哲違反政治獻金法，民眾黨團主任陳智菡痛罵監察院長陳菊「頭殼壞去」。陳智菡今回應，她昨天看到新聞稿確實是覺得不可思議，今天不只要罵監察院頭殼壞去，「你們連心都是黑的」。

陳智菡表示，監察院院長、副院長到秘書長都是政治人物出身，不知道政治獻金是怎麼一回事嗎？政治獻金法是如何規範的嗎？如果不知道監察院是不是要直接關門倒閉算了？他們不是不知道，是故意入人於罪，心黑成這樣。

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陳智菡表示，柯文哲當時為了要籌措競選經費，政治獻金帳戶還沒有開始可以來捐款，所以籌備了這場演唱會，娛樂稅、營業稅都有繳，就如同民眾黨立委黃珊珊所說，都有依法申報，跟出書的版稅是一樣的，監察院頭殼壞掉心也黑了，竟然把這個當作是政治獻金？那其他政治人物出書要不要當作是政治獻金，全國一體適用。

陳智菡接著表示，木可小物開了發票，這就是營業所得，監察院也把這個當作是政治獻金，同樣的標準，賴清德的賴桑小舖、蔡英文的小英商號是不是一體適用，要不要通通查起來？不查就是俗辣、雙標。

陳智菡說，監察院的官員不要以為自己拿了公權力就可以這樣仗勢欺人，柯文哲要被陷害到什麼程度這些人才願意善罷甘休、放手放過柯文哲？現在已經不是整個政治獻金在追查，就是在抄家滅黨。

此外，陳智菡也批評，北檢一再說謊，已經被自己的謊言給淹沒了，說了一個謊，到底要用多少謊來圓。陳指出，她發現北檢有三個謊言，從去年發新聞稿說是去醫院訊問，今年新聞稿是去視察，現在又說不是視察是訊問，又說去關心當事人的身體狀況。

陳指出，昨天有關鍵公文打臉北檢，也就是北檢早就發函給北所，說要去醫院來進行訊問沈慶京，時間就是10月11日，北檢已經說了三次謊，每次新聞稿的版本都不一樣，請問還要扯謊扯到什麼時候。

陳智菡表示，根據吹哨者的訊息，北檢不只去兩次，包含10月11日和10月14日，還有第三次，但第三次並沒有公文，檢察官是偷偷跑去的，一樣沒有筆錄、錄影和錄音，請問一下中華民國的檢察官可以這樣違法亂紀、當眾說謊嗎？已經把整個司法的公正性，把台灣人民對司法的信任感消磨殆盡。

「請各位媒體朋友和觀眾朋友今天下午拭目以待，我相信律師會提出更多證明，來證明北檢是如何違法亂紀」，陳智菡說，北檢為了能夠逼共、陷柯文哲於罪不擇手段。

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