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    昔比「阿達」今挺剴剴案！ 吳思瑤PO文開轟徐巧芯

    國民黨立委徐巧芯昨（19）日在臉書談及剴剴遭虐待致死案，並藉此宣傳國民黨提出的反廢死公投。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯昨（19）日在臉書談及剴剴遭虐待致死案，並藉此宣傳國民黨提出的反廢死公投。（資料照）

    2025/03/20 15:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯昨（19）日在臉書談及剴剴遭虐待致死案，並藉此宣傳國民黨提出的反廢死公投。對此，當初因為剴剴案遭到藍委包夾熊抱，還被徐巧芯比出「阿達」手勢的立委吳思瑤質疑：「在徐巧芯眼中，所有關心兒虐事件，為剴剴找真相討公道的人都是『阿達』？」

    吳思瑤今日在臉書PO文表示，去年3月18日衛護委員會「剴剴案專案報告」，新國會才剛開議，國民黨就已暴露出傲慢蠻橫的暴力本質。吳思瑤指出，當時民進黨的主張「換主席，再開會」，她依據議事規則提案撤換主席，國民黨卻要沒收提案，包庇身兼兒福聯盟董事的王育敏。吳思瑤質疑，當自己是利害相關者，應該是接受監督檢討的對象，怎麼能夠置身事外甚至成為仲裁者？這是公然的利益不迴避，球員兼裁判。

    吳思瑤指出，而那一場會議，也是本屆國會第一場暴力事件。她回憶，當時藍委徐巧芯、王鴻薇包夾我，陳玉珍更粗暴把她熊抱、重甩撞牆。「回不去了！從那天開始，國民黨的多數暴力及肢體暴力，成為國會常態」。吳思瑤說，一年過去，只有民進黨一路關心剴剴案的後續及制度的精進。而王育敏迄今沒有道歉，蔣萬安也沒有負起責任。最後吳思瑤也感嘆：「一個年幼的生命，換不回國民黨政客的良知！？」

    吳思瑤表示，徐巧芯立委只當了1年，就貢獻了2個極度負面示範的經典手勢。比起「比中指」的粗鄙，更讓人難忍的是「阿達」這個充滿歧視的手勢。吳思瑤指出，沒有人應該被歧視性對待，她也質疑：「在徐巧芯眼中，所有關心兒虐事件，為剴剴找真相討公道的人都是『阿達』」？

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