青鳥施壓取消借場地給藍營？高雄三鳳宮駁斥狠打臉！

圖為高雄三鳳宮捐贈價值七百萬元消防水箱車給消防局。（記者李惠洲攝）

2025/03/20 00:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為反制大罷免和民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講，國民黨喊出要在全台辦百場政策說明會。藍營高雄市黨部18日宣布，將於27日在高雄三鳳宮開講，結果廟方臨時決定不租借，有媒體報導稱是因為有青鳥打爆廟方電話，廟方迫於壓力才拒借場地。不過三鳳宮駁斥，直言取消場地租借是因為藍營借場地給的理由，與舉辦的活動不符！

綜合媒體報導，國民黨高雄市黨部本週三宣布將於27日晚間7點在高雄三鳳宮舉辦「頭家不爽，一起站出來」廟口開講，主講人包括被認為未來有可能被藍營提名選高雄市長的藍委柯志恩、民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。但19日傍晚，市黨部突然通知更改地點至五甲龍成宮，有媒體引述「網友爆料」指稱，這都是因為青鳥得知三鳳宮借場地給藍營辦活動，打爆廟方電話，廟方迫於壓力決定不租借。柯志恩同日還在臉書發文，暗指廟方臨時不出借場地事因為「背後的施壓干擾」。

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不過三鳳宮總幹事出面澄清與青鳥無關，18日正式收到柯志恩服務處的公文，說要承借場地舉辦政策說明會，原以為只是單純政見闡述，廟方沒有特別的政治立場，所以同意租借，但後來發現國民黨發出來的圖卡文宣與承借理由不符，信眾希望三鳳宮保持中立角色，不要有太濃厚的政治色彩，所以經過開會討論，決定取消租借場地，沒有青鳥打抗議電話這回事。

對此，政治工作者周軒在臉書PO文酸：「為什麼柯志恩跟黃國昌原本宣稱3/27在高雄三鳳宮開講，臨時改到五甲龍成宮？三鳳宮廟方出來講了……所以柯志恩在那邊抱怨青鳥民進黨出征讓人家不敢借，其實是你們一開始就不老實啊！」

柯志恩與黃國昌27日將到高雄參加「頭家不爽，一起站出來」廟口開講。（資料照）

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