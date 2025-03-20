下架傅崐萁！白色恐怖受害者陳列：大罷免「首惡」是花蓮人恥辱

陳列站出來力挺罷免傅崐萁。（圖翻攝自臉書粉專「海洋主廚 愛爾文」）

2025/03/20 00:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，帶領藍白毀憲亂政的國民黨立院黨團總召傅崐萁，被視為大罷免指標人物，原先外界認為下架他難度高，但隨著各種爭議相繼被曝光，尤其「葉霸事件」後，「花蓮王」地位有動搖跡象。「白色恐怖」受害者、曾獲國家文學金典獎的作家陳列，也站出來力挺罷免，直言傅崐萁做為「首惡」導致各地罷免行動開花，對所有花蓮人而言是種恥辱！

出身嘉義的陳列（本名陳瑞麟），自淡江文理學院（淡江大學前身）英文系畢業後擔任國中教師，1969年到花蓮花崗國中任教，也就是近期掀起各界熱議、「葉霸」葉春連老師執教過的學校。據陳列自述，他在國中當老師時，有學生問他當兵會不會被調出「反攻大陸」？他告訴學生「那是不可能事」，結果後來被國民黨「職業學生」舉報為匪宣傳，1972年被捕並判刑7年，送入景美軍法處看守所。後來因為蔣中正逝世（1975年），陳列的刑期改為4年8個月，於1976年7月出獄。

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近來積極參與罷免傅崐萁行動的花蓮海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文，19日分享陳列出席「花蓮，重開機」活動的影片。高齡78歲的陳列提到，讓花蓮罷免聲浪越來越高的葉霸老師，「我是1969到1971在花崗國中任教，葉霸應該是1972才進來的，在學校裡面我們並沒有同事過。但是我後來被關了4年8個月後回到花蓮，曾經跟葉霸有一些來往。我們都知道，基本上她是一個非常正直的人，並沒有說對哪個黨派有那種很強烈的認同，但她那種想為社會付出、為學生付出的那種做法，或者是精神，是一直都讓我們敬佩的。」

陳列接著說：「這次所謂的葉霸事件，也是基於她對我們台灣的認同，或者是認為傅崐萁就是『通匪』這樣的一個認知而來（發生）的。我們在花蓮都生活了那麼久，我想對於傅崐萁和他的妻子徐榛蔚20幾年來這樣霸佔花蓮的政治，欺凌、阻礙花蓮發展等等，我想大家都很清楚了。這一次在台灣之所以會捲起這麼壯闊的罷免浪潮，首惡就是傅崐萁，這個對我們花蓮而言，實在是一種羞辱了，是我們的恥辱，花蓮人應該有責任，盡最大的力量來把這個人剷除掉。」

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