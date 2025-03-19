挨轟「蹭」剴剴案！藤井樹列藍營惡行：政治優先、人性擺後面

剴剴案開庭，民眾聚集在台北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 23:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）遭劉姓保母姊妹虐待身亡，轉介惡保母的兒福聯盟也被社會譴責。悲劇發生至今已1年多，今（19日）第4度開庭，台北地院外聚集大批民眾呼籲重判惡保母。而藍委徐巧芯、王鴻薇等也發文聲援，卻挨轟「開蹭」，知名作家藤井樹（本名吳子雲）幫大家回憶，去年蔣萬安市府想壓下此案、藍營議員為保蔣萬安漠視該案，吐槽藍營難怪被大家罵是在蹭剴剴案，獲上萬人迴響。

藤井樹今天下午在其臉書發文，「今天下午還不到一點，長沙街滿滿都是人，感謝每一位挺身而出為剴剴案發聲的你們。提醒大家幾件事，剴剴遺體放在冰庫裡長達3個月，此案本來被台北市政府壓住，是殯葬業者在網路上爆料才爆發。」

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「去年3月，台北市政府本來要為剴剴案召開臨時會，臨時會需要25個議員出席，當天只有21位議員出席，國民黨議員全部缺席。其中鐘沛君、闕枚莎、陳炳甫甚至就站在議場外，刻意不進議場致使該案流會，只為了保住蔣萬安。過去集體不出席的國民黨，今天看到在長沙街的狀況，開始蹭剴剴案了。『政治優先，人性擺後面』的人，真的值得你投他一票嗎？請大家深思。」

藤井樹接著說：「同樣差不多的事，在台南有一個2歲的孩子，被他的『親生父親』虐死，把孩子全身綑綁抓到11樓外懸空威脅要丟下去、水管插肛門灌水、拳頭重擊肚子導致胃破裂，上個月該父判刑18年，理由是『給該父重新做人的機會』。所有虐童案的施暴者及兇手都有永久隔離社會的必要，尤其是親生父母，重新做人的悲憫，不是這樣給的。」

「如果兒少保護是「普世價值」，腦子裡、心裡、觀念裡沒有這種普世價值的人，是能學會怎麼做人？請問哪裡有開建立人性補習班嗎？所有保護照顧的牽線相關的單位（如兒福聯盟）都需要被絕對的重罰。」

最後藤井樹表示，「剴剴啊，叔叔不認識你，但打從心裡覺得對不起你。你有看到今天在長沙街的那麼多叔叔阿姨嗎？很抱歉我們來得太晚了，但我們都會記得你，我們會為所有跟你一樣的孩子努力，讓社會變得更好。如果真有輪迴，期盼下一次你再來到這世上，我們都能接住你。願你安息。」

同樣指責國民黨蹭剴剴案的政治工作者周軒，今也提起兒福聯盟前執行長、時任兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏，當時也是立院社福及衛環委員會召委，剴剴案被曝光後邀衛福部針對兒虐進行報告，民進黨立委們認為王育敏本身與兒福聯盟關係匪淺，有利益衝突應當迴避，結果國民黨動員自己藍委們挺王育敏主持會議，怒轟「今天還敢出來蹭？噁心！國民黨真的有夠噁心！」

剴剴案19日第4度開庭，民眾聚集在台北地院寶慶院區外，手持白花到場聲援。（記者陳志曲攝）

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