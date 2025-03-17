調整小內閣被指備戰2026 蔣萬安笑答：想像力太豐富

殷瑋表示，在新的階段中有很明確的指令就是要上緊發條，所有人都往前拚。（記者何玉華攝）

2025/03/17 13:09

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安調整小內閣人事，原青年局長兼任市府發言人殷瑋轉任研考會主委，被認為是備戰2026，蔣萬安今天（17日）在與中正區里長座談前受訪表示，「你們（指媒體）想象力真的太豐富了」，調整是用人唯才、適才適所，讓每一位同仁發揮過去的專業以及經驗，協助市府團隊在各項政策推動。

殷瑋受訪也表示，不是劍指2026，是劍指台北市民生活的每一天，「如果沒有今天就不會有明天，沒有把今年做好就不會有明年。」台北隊在新的階段中有很明確的指令就是要上緊發條，所有人都往前拚。過去這兩年已經逐步完成的政績，包括大巨蛋等各項政策，接下來一年多，也一定要全力繼續推進，並且有更多的政策成果跟市民分享，這才是最重要。

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民進黨議員何孟樺對市府延攬魏汶萱的人事安排，質疑與其男友曾為立委徐巧芯助理、謝龍介兒子謝克洋有關，是否與徐巧芯有關係？殷瑋表示，「沒有人是誰的誰，每個人都是獨立的個體」，在團隊中去發揮應該發揮的功能，專業與經驗。

殷瑋表示，蔣萬安已經很明白說是借重她過去在媒體方面的經驗，也希望她來到團隊後，能夠有所發揮，而且不是每一個個人如何，而是整個團隊合在一起，怎麼樣去發揮最好的綜效，這才是市民真正最關心的事情。

媒體追問是否會否認是徐巧芯介紹？殷瑋表示，至少就這件事，他從來沒有聽說徐巧芯對這件事情有任何的來表達，蔣萬安也講過去在立法院時期，本來就有相關的互動，在用人唯才的原則下，希望可以借助她的經驗跟戰力。

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