新版財劃法明年上路 國科會：所有科研領域都將全面受衝擊

國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

2025/03/17 13:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院通過「財劃法」修法，中央政府經費3753億元將撥補到地方，政院主計總處指出各部會預算減少28%，若國防預算不變，各部會影響將達37%，民進黨立委吳沛憶今（17日）指出，藍委嘴巴都說要支持科技發展，但支持應在經費方面表達支持，而非僅口惠卻實不至。

國科會今赴立院教育文化委員會報告業務，針對立院通過財劃法，未來中央政府的經費將大幅撥給地方，其中更以台北拿到最多，民進黨立委張雅琳、吳沛憶等都於質詢時表達擔憂。

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吳沛億表示，國科會主責國內的科技發展，其中晶片更是台灣科技業的重中之重，國科會的經費也會牽涉到台灣科技的競爭力，還有後續在民主供應鏈的地位，目前立院通過的財劃法預計於明年生效，若所有部會統刪28%，就會對科技研發等造成衝擊。

吳沛憶進一步精算，若所有部會都依比例減少28%，國科會的預算將減少2百億元，包含基礎科研的預算將減少122億元，晶創與AI預算將減少32億元，太空科技減少13億元，淨零科技減少3.2億元，若國防預算不變，其他部會預算將會減少37%，恐將有更大影響。

國科會主委吳誠文回應表示，財劃法通過後衝擊的是國科會所有項目，AI、半導體、量子科技等發展都會全面受到影響，也指出即使是各部會統刪近3成，因國科會之前已經調升計畫主持人的主持費，並為助理等都加薪，人事等固定支出費用不可能也跟著新版財劃法統刪3成，因此整體對研究經費的衝擊將會比帳面上的28%更嚴重。

吳沛憶指出，相關經費除可能讓我國的科技落後於其他競爭國家，產業及科技人才面臨斷層、不利科研新創等，還有可能也會影響研究助理的工作，她指出近期接收到許多研究助理擔憂隨財劃法明年上路後，因經費斷炊，可能面臨失業等問題，認為國科會應比照中研院評估可能受影響的助理人數，讓這些助理可盡早為職涯先做規劃。

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