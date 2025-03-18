南投研修院道親站在吊卡車操作吊臂 連人帶車翻落邊坡不治

南投縣名間鄉1間研修院左側竹林，發生吊卡車翻落邊坡意外，造成1人死亡。（民眾提供）

2025/03/18 15:34

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣今（18日）上午發生1起施工意外，名間鄉仁和村1間研修院，因近日頻繁下雨，左側竹林土石滑動，影響排水系統，研修院周姓道親站在吊卡車操作吊臂清除竹林時，不慎連人帶車翻落約12公尺深的邊坡，消防人員趕往救援，周男現場已無呼吸心跳（OHCA），經送醫急救仍宣告死亡，警方正深人調查意外發生原因。

據了解，這起施工意外發生在今天上午10時許，位於南投縣名間鄉這處研修院，因連日下雨，造成左側方竹林土石滑動，影響排水系統，研修院40多歲周姓道親因而駕駛該院所有的1輛吊卡車欲清除竹林。當時周男站在吊卡後方車斗操作吊臂，疑因土石鬆軟，加上吊臂伸展時失去平衡，連人帶車翻落約12公尺深的邊坡。

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南投縣消防人員趕往救援時，用男疑遭吊卡車壓傷，現場已無呼吸心跳（OHCA），經送南基醫院急救仍於下午1時許宣告死亡。

警方表示駕駛吊卡車需有大貨車駕照，操作吊臂也要有訓練合格證照，已報請檢察官相驗，深人調查意外發生原因。

周姓男子操作吊卡車不慎翻落12公深邊坡，現場已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告死亡。（民眾提供）

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