僑委會戳破 中國7萬份「暖心包」搞海外文化統戰

僑委會最新報告指出，中國藉由在海外發放7萬多份「新春暖心包」，規模逐年增加，企圖進行文化統戰。 （資料照）

2025/03/17 08:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國統戰手法層出不窮，僑委會最新報告指出，中國藉由在海外發放7萬多份「新春暖心包」，企圖進行文化統戰，規模逐年增加。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會委員長徐佳青報告業務概況。僑委會最新報告指出，中國運用春節活動展開文化統戰，中國僑團會透過舉辦盛大春節慶典，邀請當地官員、商界領袖參與，藉此展示國力與文化影響力。

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僑委會指出，近年在除夕前，中國國僑辦更結合其駐外領使館準備7萬多份「新春暖心包」，寄送具地方特色新春小物給海外僑胞，規模逐年增加，併同透過海外華媒廣宣，欲傳達中國更加關懷僑胞的印象，間接影響海外僑民對我國的向心力。

僑委會也指出，中國使領館人員會在春節密集拜會傳統僑社，並致贈春節禮金，試圖打「人情牌」，迫使傳統僑社難以拒絕來訪交流，逐步加深聯繫。

相對中方舉辦的活動，僑委會表示，台灣舉辦的活動強調傳承春節文化意涵，希望透過對於年節內涵傳承，例如在活動中結合「親子行春」，邀請家庭帶著孩子一起拜訪長輩，並互道吉祥話，說明元宵節文化意義，以及春聯與燈籠於節慶中的吉祥納福涵義，從各項活動中認識及體驗節慶文化，增進僑民與台灣的鏈結。

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