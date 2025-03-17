專訪》圍堵閃兵！邱垂正：「中國身分台灣兵」仍須服役

陸委會主委邱垂正接受本報專訪強調，兩岸條例規定，國人若取得中國身分將喪失台灣戶籍，包括公民權、健保、擔任公教資格都會被取消，相關因戶籍所衍生的權利都會喪失，但服兵役的義務不會因此消失。（記者廖振輝攝）

2025/03/17 07:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部近日指出，同時擁有「中華民國國籍」和「中華人民共和國身分證」的及齡役男，仍須入伍當兵。關於「中國身分台灣兵」是否衍生國安問題？陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，這是為了避免有人轉換兩岸身分逃避兵役，有中國身分需在台灣服役的人非常少，國防部會妥善安全管理。

邱垂正指出，兩岸條例第9條之1第2項明文規定，國人若取得中國身分將喪失台灣戶籍，包括公民權、健保、擔任公教資格都會被取消，相關因戶籍所衍生的權利都會喪失，但是服兵役義務不會因此消失，仍須服完兵役，有繳稅的義務。在民刑事上，若有欠款要履行才能離開，相關法律責任不會喪失。

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邱垂正舉例，這是類似「國籍法」的概念，如果沒有當完兵，依法是不能夠放棄中華民國國籍的。雖然兩岸條例不涉及國籍，但法律規定是喪失權利，仍要履行義務，這是避免有人利用兩岸身分的轉換逃避兵役，而且過去也有相關案例，才會即便有中國身分仍要服兵役。

邱垂正說明，外界關心是否會對國家不忠誠，近10年來擁有中國身分，而放棄台灣身分只有676人，有一半以上是中國來台的中配，之後又回去對岸的。有中國身分須在台灣服役的人是非常少，即便有的話，國防部都會妥善安全管理，維護國家安全。

另外，中配要擔任公職得放棄中華人民共和國身分？邱垂正強調，中配要任公職不能有中華民國以外的國籍，必須放棄它國國籍。若有申領中國身分證件，當然也沒資格參選，因為兩岸條例21條規定，要參政須在台設籍滿10年。選上之後也要遵守「國籍法」相關規範，除放棄中國戶籍、護照外，若有中國身分證件，台灣身分都會被註銷。

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