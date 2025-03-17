國民黨推「反戒嚴」公投 吳靜怡嗆：怎麼不乾脆解散自己就好？

針對國民黨推動反戒嚴公投，吳靜怡對此批評：「全球戒嚴第一品牌，中國國民黨！要在台灣反戒嚴？簡直國際大笑話！」圖為國民黨主席朱立倫及台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/03/17 07:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為反制大罷免浪潮，國民黨傳出擬推動「反廢死公投」、「反軍事戒嚴公投」，並將於今天（17日）上午召開記者會。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此在臉書發文批評：「全球戒嚴第一品牌，中國國民黨！要在台灣反戒嚴？簡直國際大笑話！」

吳靜怡在臉書貼文中開頭就質疑國民黨立院黨團總召傅崐萁：「傅崐萁反戒嚴，那反不反共？傅崐萁反死刑，那反不反共？」吳靜怡表示，國民黨針對中華民國沒有廢死的現況提反廢死公投、沒有戒嚴的現況提反戒嚴公投，拿著民主手段打民主，真的是天才型打手，民生議題丟一邊，整天在立法院違法亂憲、刪除凍結預算，教訓台灣人，國民黨被人民罷免真的剛好而已。

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吳靜怡質疑，「國民黨怎麼不乾脆解散自己就好」？過去用戒嚴手段屠戮最多台灣人民的就是國民黨，吳靜怡也提及前陣子被台北市警察「跟監」的經驗，直言：「近期動用警備跟監善良少女，在民主國家搞戒嚴復辟的就是國民黨蔣萬安，送朱立倫一個強而有力的口號：『我反戒嚴，我反蔣萬安！』一路適用到蔣萬安幹完市長之後選總統，真是完美。」

吳靜怡也向國民黨主席朱立倫喊話：「朱立倫，反戒嚴前，先帶著蔣萬安到二二八紀念公園和台灣人道歉，再來跟我們談反戒嚴。」

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