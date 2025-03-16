罷藍委桃園宣講！王義川嗨唱「罷你三天三夜」

把宣講秒變「罷免藍委」演唱會！ 王義川喊一點都不累，嗨唱「罷你三天三夜」。（記者李容萍攝）

2025/03/16 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場桃園場，落腳中壢大崙崇德宮，自稱「青埔憨川」的民進黨不分區立委王義川一上台把宣講場合變成罷免演唱會，痛批國民黨桃園6席立委審查國家預算時罔顧地方發展需求，一再刪減教育、文化及客家預算，更直接點名立委牛煦庭、魯明哲、涂權吉等人「難道不應該被罷免嗎？」呼籲現場民眾一起響應，6席全部罷免。

王義川上台時表示，如果國民黨不反共，那些人就不是國民黨，不反共了，要親中了，想要當中國人，中華民國不歡迎他們，全部滾回去，桃園6席藍委應該全罷。有人問他會不會累，他說「一點都不會累，我想要罷你三天三夜，三天三夜的三更半夜，罷免不要停歇，罷罷罷罷罷罷罷」、「罷你千遍也不厭倦，罷你的感覺像三月，浪漫的季節，醉人的詩篇，唔～～～」、「若是心頭結歸裘，著來連署簽一咧簽一咧，外爽汝甘知？」引來台下歡呼」。

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王義川指出，國民黨桃園6位立委平日在地方考察時，宣稱要爭取學校操場、廁所改建經費，但到了立法院審查預算時，卻大幅刪減相關經費，像是文化部編列給學生購書的文化幣預算，被魯明哲刪除凍結；獲許多選票支持的青年立委牛煦庭，龜山、蘆竹的大家給他非常多的選票，但進入立法院後卻什麼事都沒做、耍流氓、打架，在立法院要求「適用期8成薪」，「這樣的立法委員，該不該被罷免？」

王義川說，桃園擁有眾多客家鄉親及社團活動，大家=都需要客委會資源協助，但無論怎麼拜託千萬不要砍客委會、客語推廣的預算，這些藍委（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）還是一筆一筆地砍，更令人憤怒的是，他們最後還砍國防預算。

王義川激動表示，國民黨立委已從反共轉變為「親中」、「親共」，「要跟著共產黨去掛國旗」，這些勾結中國、跟中國國家主席習近平握手的立委，「既然他們不反共，想要當中國人，中華民國不歡迎他們，全部滾回去。」

王義川說，今天他在三官大帝前拜託，希望桃園6位國民黨立委不要再傷害桃園、傷害台灣，「這一次人民要做出明確表態給台灣，讓台灣向前進，6席全部罷免，好不好？」

王義川在宣講時幽默改編多首經典歌曲，除了藝人張惠妹的「三天三夜」大唱「我想要罷你三天三夜，三天半夜的三更半夜連署不能停歇…」；「讀你」的「罷你千遍也不厭倦，罷你的感覺像三月」，以及「外好汝甘知」的「咱若是心頭結歸裘，就來連署，簽一下、簽一下，多爽你甘知！」而台下民眾也情緒高昂地熱情歡呼。

主持人郭昱晴（左）、吳崢（右）肯定王義川把宣講秒變「罷免藍委」演唱會炒熱氣氛。（記者李容萍攝）

民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場桃園場，落腳中壢大崙崇德宮。（記者李容萍攝）

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