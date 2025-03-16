沈伯洋現身內湖！揭中共滲透現況：救回國民黨

沈伯洋（左1）說，最常與中共來往的是國民黨，從頭到尾最大的受害者非國民黨莫屬，因此研究認知作戰在於「救回國民黨」。（記者劉詠韻攝）

2025/03/16 21:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台大罷免進入第二階段連署，罷免台北市李彥秀團體「港湖除銹」今（16）日下午在內湖區哈拉影城旁設攤開放民眾連署，儘管天氣寒冷，但現場仍有百人到場響應。罷團活動邀來包括立委沈伯洋、花蓮反共者陳財能演講以提高民眾對於認知作戰的警覺；期間沈也喊話，研究認知作戰的目的是為了「救回國民黨」。

沈伯洋說，最常與中共來往的是國民黨，從頭到尾最大的受害者非國民黨莫屬，因此研究認知作戰在於「救回國民黨」，更揭露新黨青年軍所開發的電子媒體「密訊」點閱及轉發次數早超越台灣主流媒體，但該網站充斥著歌頌中國的內容，倘若成為某陣營獲取資訊的來源，恐造成民眾想法南轅北轍。

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沈伯洋指出，傅崐萁之所以一直攻擊他是美國的間諜，而李彥秀被爆出在美國擁有房產後未如實申報，引起泛藍支持者不滿的原因，主要在於支持者普遍疑美論。他也稱，國民黨親中派以前並不受歡迎，徐巧芯過往受訪時還一度批評傅崐萁是國民黨的病毒，若不拔除，黨內恐怕被感染；不料如今徐卻完全變質，為了共同的利益與傅崐萁抱團取暖。

另外，財劃法造成的亂象，沈伯洋表示當時第一個造謠的始作俑者便是李彥秀，倘若國防遭破壞，李絕對佔有一席之地。陳財能則回憶，十一年前三月十八日的那一天，為反擊馬英九賣台的叛國行為，與李應元進入議場並齊心擋住三、四波保警的攻堅，才留下了與青年學生共同守護太陽花公民及學生運動的歷史畫面；而那一晚，青年學生並發起保護「陳財能行動」，讓他多年後仍然無法忘記。

陳財能痛心感慨，沒想到十年後的立法院竟被傅崐萁、 黃國昌等人所佔領，痛心台灣民主中樞神經被極權病毒入侵，宛如如普丁併吞克里米亞。他強調，雖然李應元如今已經不在，但只要陳財能仍在，將一直號召所有台灣人共同消滅潛藏在台灣的中共走狗。

陳財能（前）演講時一度激動落淚。（記者劉詠韻攝）

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