罷免吳琪銘一階不成案待補件 罷團：不足366人

民進黨籍立法委員吳琪銘被提議罷免。（資料照）

2025/03/10 19:49

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市10名被提議罷免的藍綠立委，中央選舉委員會今再公布新一波結果，據了解，民進黨籍立法委員吳琪銘一案名列其中，一階不足規定人數366人，需待補提提議人名冊；對此，吳琪銘方面表示不回應。

先前一階成案可以進入第二階段連署的6案，都是國民黨立委的罷免案，包含葉元之、張智倫、林德福、洪孟楷、羅明才、廖先翔；其他4名民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘罷免案，皆需補提或已補提提議人名冊。

請繼續往下閱讀...

補提的部分，發起罷免蘇巧慧的「新北大掃除（去怋除穢）」、罷免張宏陸的「走投無陸」，3月7日分別已補提1704人、1754人給中選會；罷免李坤城的「三月圍城」需於3月13日前送件；「新北大掃除（去怋除穢）」同時發起罷免吳琪銘，領銜人李清祥已收到中選會函文，距離最低門檻2908人，不足366人。

函文提到，原提議人人數計3406人，不合規定依法應刪除864人，經刪除後提議人人數2542人，不足規定人數366人，自文到次日起10天內補提提議人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數，均不予受理。

罷團召集人王昱人回應，本來就有預備份數，而且在一階提議書送件後仍不停持續收件作為補件準備，會持續累積力求補件安全通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法