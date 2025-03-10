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    罷免吳琪銘一階不成案待補件 罷團：不足366人

    民進黨籍立法委員吳琪銘被提議罷免。（資料照）

    民進黨籍立法委員吳琪銘被提議罷免。（資料照）

    2025/03/10 19:49

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市10名被提議罷免的藍綠立委，中央選舉委員會今再公布新一波結果，據了解，民進黨籍立法委員吳琪銘一案名列其中，一階不足規定人數366人，需待補提提議人名冊；對此，吳琪銘方面表示不回應。

    先前一階成案可以進入第二階段連署的6案，都是國民黨立委的罷免案，包含葉元之、張智倫、林德福、洪孟楷、羅明才、廖先翔；其他4名民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘罷免案，皆需補提或已補提提議人名冊。

    補提的部分，發起罷免蘇巧慧的「新北大掃除（去怋除穢）」、罷免張宏陸的「走投無陸」，3月7日分別已補提1704人、1754人給中選會；罷免李坤城的「三月圍城」需於3月13日前送件；「新北大掃除（去怋除穢）」同時發起罷免吳琪銘，領銜人李清祥已收到中選會函文，距離最低門檻2908人，不足366人。

    函文提到，原提議人人數計3406人，不合規定依法應刪除864人，經刪除後提議人人數2542人，不足規定人數366人，自文到次日起10天內補提提議人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數，均不予受理。

    罷團召集人王昱人回應，本來就有預備份數，而且在一階提議書送件後仍不停持續收件作為補件準備，會持續累積力求補件安全通過。

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