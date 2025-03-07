議員助攻！台中罷免羅廷瑋二階連署 連署書一掃而空

中市民進黨中西區市議員黃守達，協助民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/07 17:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多個公民團體今天上午前往中選會領取第2階段表格，第6選區罷免羅廷瑋的「敲羅行動」下午展開連署，目標40天內達成2階，位在中美街的向上市場連署站，連署書很快就被拿光，立即緊急加印；對此，羅廷瑋未接電話，沒有回應。

「敲羅行動」行動今天上午開完記者會，就把連署表格傳給中西東南區的議員，東南區的市議員陳雅惠表示，她的服務處在上午11點就收到罷團傳來的表格，只要有民眾一來，就告知可以連署。

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台中市六選區第2階段罷免門檻需要2萬7337份連署文件，陳雅惠表示，保守門檻為破7萬份連署書，相當不容易，除了公民團體的熱血與街頭動員外，她歡迎民眾到她的服務處參加連署，提高2階成功的機會，淘汰不適任立委。

前往連署的紀姓市民表示，藍白兩黨聯手惡搞法案與預算，對民生造成嚴重衝擊，為落實選民對民意代表的監督，他挺身而出連署，並帶回10張連署書，要號召不便到各據點連署的民眾，一起來連署罷免羅廷瑋。

民進黨中西區議員黃守達位在西區服務處，下午1點30開始受理連署，附近鄰居發現可以連署二階段，馬上來搶頭香，一次就拿了5、6張要回家連署。

一位魏姓市民更是一下子拿了10多張，她表示，不止跟家人，也要給朋友連署，藍白把整個國家搞得亂七八糟，一定要罷免掉。

位在北屯的廖姓市民，因為平時活動在西區，知道可以連署二階段，就趕緊跑到黃守達的服務處，她說很討厭國民黨的傅崐萁及民眾黨的黃其昌，今天拿了多份的北區北屯的罷免連署書，發送給朋友一同來連署。

中市民進黨東南區市議員陳雅惠，協助民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

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