為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    議員助攻！台中罷免羅廷瑋二階連署 連署書一掃而空

    中市民進黨中西區市議員黃守達，協助民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

    中市民進黨中西區市議員黃守達，協助民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/07 17:04

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多個公民團體今天上午前往中選會領取第2階段表格，第6選區罷免羅廷瑋的「敲羅行動」下午展開連署，目標40天內達成2階，位在中美街的向上市場連署站，連署書很快就被拿光，立即緊急加印；對此，羅廷瑋未接電話，沒有回應。

    「敲羅行動」行動今天上午開完記者會，就把連署表格傳給中西東南區的議員，東南區的市議員陳雅惠表示，她的服務處在上午11點就收到罷團傳來的表格，只要有民眾一來，就告知可以連署。

    台中市六選區第2階段罷免門檻需要2萬7337份連署文件，陳雅惠表示，保守門檻為破7萬份連署書，相當不容易，除了公民團體的熱血與街頭動員外，她歡迎民眾到她的服務處參加連署，提高2階成功的機會，淘汰不適任立委。

    前往連署的紀姓市民表示，藍白兩黨聯手惡搞法案與預算，對民生造成嚴重衝擊，為落實選民對民意代表的監督，他挺身而出連署，並帶回10張連署書，要號召不便到各據點連署的民眾，一起來連署罷免羅廷瑋。

    民進黨中西區議員黃守達位在西區服務處，下午1點30開始受理連署，附近鄰居發現可以連署二階段，馬上來搶頭香，一次就拿了5、6張要回家連署。

    一位魏姓市民更是一下子拿了10多張，她表示，不止跟家人，也要給朋友連署，藍白把整個國家搞得亂七八糟，一定要罷免掉。

    位在北屯的廖姓市民，因為平時活動在西區，知道可以連署二階段，就趕緊跑到黃守達的服務處，她說很討厭國民黨的傅崐萁及民眾黨的黃其昌，今天拿了多份的北區北屯的罷免連署書，發送給朋友一同來連署。

    中市民進黨東南區市議員陳雅惠，協助民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

    中市民進黨東南區市議員陳雅惠，協助民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播