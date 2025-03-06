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    新進公務員須「具結」無中國身分證 陸委會：不填有任用疑慮

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/03/06 17:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕銓敘部日前發函各機關，要求公務員「具結」未持有中國身分證、居住證，否則自負法律責任。陸委會今日宣布，2004年兩岸條例就有單一身分制度，以後新進公務人員到任，都會要求「具結」有無中國身分證、居住證。若不具結或不填，將會有任用疑慮，當事人要自行承擔風險。

    陸委會發言人梁文傑表示，最近正在請公務人員具結沒有中國身分證、居住證、定居證、中國護照，有看到一些反對意見。從2004年開始，兩岸條例就規定只能有單一身分，如果你有中國身分，台灣身分就會被取消。

    梁文傑強調，雖然2004年通過兩岸條例的單一身分制度，但向來只做公務人員有無雙重國籍的具結，沒有做有無中國身分證或護照的具結。30多年來都沒有做，現在第一次做，以後會繼續做，以後公務人員到任都會要求「具結」。

    中國居住證部分，梁文傑指出，要居住在中國滿6個月以上時間才能拿居住證，公務人員顯然不太可能會有住那邊6個月，這個具結就是要說明為何可以拿到居住證，這部分也牽涉忠誠問題，所以同樣會要求公務人員，針對有無居住證做出具結。

    梁文傑提及，有些人會問「若不具結會怎麼辦？我必須說，如果具結，你有不實陳述，之後被發現就有法律責任。如果你不具結或根本不填的話，所有公務機關任用人員時，都會有一個標準，將會做出合適處置。若該具結卻不具結，會有任用疑慮，當事人要去承受風險」。

    梁文傑說，根據陸委會民調，有70.8%民眾支持政府要求具結，希望公務人員都能配合。要再次強調，2004年兩岸條例確立單一身分制度以來，一直疏漏這個要求，現在只是執行既存的法律。

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