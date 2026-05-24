德黑蘭打臉川普「海峽重開」 美方下通牒拒交440公斤濃縮鈾將重啟轟炸

川普23日針對美伊談判發出強硬警告，表示達成協議的機率僅為50%，並要求伊朗交出440公斤高濃縮鈾及拆除三大核設施，否則將面臨美軍毀滅性的軍事打擊。（美聯社資料照）

美國與伊朗的停火協議進入最終攤牌階段。有別於外界對荷姆茲海峽重新開放的樂觀預期，美國總統川普23日針對美伊談判下達最後通牒。他表示雙方達成協議的機率僅為「五五波」，若德黑蘭拒絕美方開出的核武底線，美軍將讓伊朗面臨「前所未有的猛烈打擊」。

鎖定440公斤高濃縮鈾 美方底線要求拆除三大核設施

根據《時代》雜誌（TIME）報導，川普接受《Axios》電話採訪時直言，目前的談判結局只有兩種：他接受一份好協議，或者美軍將把伊朗「徹底炸毀」（blow them to kingdom come）。川普向《哥倫比亞廣播公司》（CBS）強調，美方必須「得到我們想要的一切」，否則他根本不會參與談判。

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這份極限施壓的清單直指伊朗的核武命脈。《金融時報》指出，美國談判中最核心的堅持，是要求伊朗全數交出重達440公斤的高濃縮鈾庫存。此外，川普要求德黑蘭必須徹底拆除納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）與伊斯法罕（Isfahan）三座主要核設施，這三處地點均曾在去年6月遭到美軍實體打擊。

除了核武設施，全球能源咽喉的控制權也出現各說各話的矛盾。川普23日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣稱協議已「大致談妥」，內容包含重新開放荷姆茲海峽。

然而，隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的《法斯通訊社》（Fars news agency）隨即發布反駁，強調放上談判桌的方案是讓德黑蘭「繼續維持對海峽的控制權」，並稱川普協議接近完成的說法「不完整且不符現實」。

這項矛盾顯示，儘管巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）等調停者宣稱談判取得「令人鼓舞的進展」，美伊雙方在戰略要地的物理管轄權上仍存在顯著分歧。

目前美伊雙方仍維持4月8日達成的停火狀態。根據美方公布的時程，川普已排定與庫許納（Jared Kushner）等高階顧問針對伊朗最新提案進行審查，預計於24日評估是否接受該項協議。

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