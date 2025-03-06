盧秀燕稱沒有市立美術館、像樣圖書館 議員批「睜眼說瞎話」忘了國美館、國資圖

盧秀燕昨與黃國昌會面，稱台中沒有市立美術館、像樣圖書館。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/06 16:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌5日拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕稱台中是六都唯一沒有市立美術館、也無像樣的圖書館，全靠台中市自力更生籌建綠美圖，中央一毛錢都沒出；多名台中市議員痛批，中央早就在台中打造國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館，盧只顧炮打中央，無視藍白立委砍中央預算才是影響地方建設的元凶，促她勿再作秀，不如好好請同黨立委員讓預算鬆綁，「務實建設台中比較重要」。

昨日盧秀燕在黃國昌拜會時提及，六都中只有台中沒有市立美術館，沒有像樣的圖書館，更抱怨她打造綠美圖、台中國際會展中心及台中巨蛋等3大重要建設「中央一毛都沒給」，她是「咬著牙、含著淚」自己蓋。

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黃守達質疑她的發言貽笑大方，中央早在台中打造全國唯一的國美館及全國唯一的國資圖，甚至在她任內又幫台中打造了全國唯一的漫博館，她全視而不見，竟只顧炮打中央；況且原本台中州廳規劃設「國美二館」，甚至是台灣近代藝術典藏中心，盧秀燕上任全推翻，毀掉機會；如今國民黨及民眾黨攜手凍刪中央總預算，更聯手凍結國美館、國資圖30%預算，她與其拜託民眾黨幫忙，不如先拜託同黨及子弟兵立委們，讓亂刪凍的總預算案覆議成功，才對台中市的發展真正有幫助。

江肇國也質疑盧秀燕與黃國昌的會面政治秀根本秀下限，中央在台中打造的何止國美館、國資圖，還有自然科學博物館，藍白立委在立院通過惡法、砍中央總預算，阻撓國家建設發展，讓台中市後續預算也將連帶受衝擊，兩黨惡搞在前不說，盧秀燕又在地方哭窮，「到底是在演那齣」，昨日盧黃會根本是一場不知所云、令人錯亂的會面。

市議員陳俞融也批她「睜眼說瞎話」，中央在台中打造國家級的國資圖、國美館，台中也有多座具規模與歷史的公共圖書館，稱「沒有像樣的圖書館」矮化城市文化發展，只為政治操作、營造「中央不給資源」的假象，替自己推卸施政不力的責任，只顧作秀根本不尊重市民。

民進黨台中市議會總召王立任也說，盧秀燕多年來都是有功自攬、有錯中央扛，屢屢放話中央沒補助，問題是卻從不敢說台中市是否曾向中央申請綠美圖建設相關預算，是沒提計畫還是計畫被退，都隻字不提，況且中央早在台中興建國美館及圖資圖，盧秀燕絕口不提；若照她的說法，台中也沒有考古博物館，他建議多年，盧秀燕根本也不想推動，難道責任也要怪中央。

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