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    真瞎！桃市府以「寵物吃到毒蘑菇」拒借公園 黃瓊慧酸：就是不借

    桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    2025/03/05 20:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮席捲全台，第2階段連署也正式展開。不過，民進黨桃園市議員黃瓊慧近日指出，有民團想向市府借公園來舉辦活動，卻遭「寵物吃到毒蘑菇」為由拒絕，讓她不滿痛批，用這麼瞎的理由「張善政就是不借你們用。」

    黃瓊慧昨（4）日於臉書粉專發文爆料，有罷免團體想在假日借桃園市的朝陽公園來舉辦活動，但市府卻以「寵物吃到毒蘑菇」為由，要進行草皮翻修到月底，拒絕了租借申請。

    黃瓊慧提到，其實之前就能想像市府會用什麼手段，來刁難罷團、反罷免，像是不借場地給你、或是派人來干擾活動等，「但這麼『有創意』的理由我還是第一次聽到」還砲轟，「市府不借就不借，可是卻用這麼瞎的理由，是把大家都當ㄅㄔ嗎？」

    另外，黃瓊慧今（5日）也派員到場檢查，現場不但沒有毒蘑菇，草地也是一片綠意盎然，沒有像市府說的草皮正在養護或翻土，「桃市府如果擔心人或寵物吃到毒蘑菇，不是應該把草地圍起來不讓人或寵物進去嗎？現場根本沒做任何措施啊。」更直言，「張善政就是不借你們用。」

    市府以「寵物吃到毒蘑菇」為由，拒絕民團的場地租借。（擷取自黃瓊慧臉書）

    市府以「寵物吃到毒蘑菇」為由，拒絕民團的場地租借。（擷取自黃瓊慧臉書）

    黃瓊慧的助理發現公園並沒有養護痕跡。（擷取自黃瓊慧臉書）

    黃瓊慧的助理發現公園並沒有養護痕跡。（擷取自黃瓊慧臉書）

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