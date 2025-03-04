中國制裁10家美涉台軍售企業 高達8家與去年重複

中國商務部今日公告，對10家涉台軍售企業實施制裁，即日起禁止10家企業從事與中國有關的進出口活動，在中國境內新增投資。（圖擷取自中國商務官網）

2025/03/04 14:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國商務部今（4）日公告，對10家涉台軍售企業實施制裁，即日起禁止10家企業從事與中國有關的進出口活動，在中國境內新增投資。不過，這波制裁對象竟與去年9月的制裁名單高度雷同，有8家公司再度被中國宣布制裁。

根據中國商務部發布的不可靠實體清單，被列入的10家美國企業分別為特科姆公司（TCOM，Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering，Inc.）、亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文字礦公司（TextOre）、ACT1 聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）。

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中國商務部宣稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據「中華人民共和國對外貿易法」、「中華人民共和國國家安全法」、「中華人民共和國反外國制裁法」等有關法律，決定將特科姆公司等10家實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資。

中國商務部指出，近年來，特科姆公司、搖桿舵公司等10家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台灣開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益，中方依法追究其不法責任。

2024年9月，中國針對美國對台軍售曾祭出制裁措施，禁止中國境內組織和個人與特科姆等9間公司交易，凍結中國境內資產。其中，搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司等8間美國企業，去年就已在制裁名單上，今年新進榜的2間是特勵達·布朗工程公司、亨廷頓·英格爾斯工業公司。

中國商務部今日公告，對10家涉台軍售企業實施制裁，即日起禁止10家企業從事與中國有關的進出口活動，在中國境內新增投資。（圖擷取自中國商務官網）

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