資安警報！ 匿名網軍滲透社群 認知轟炸台灣投降論

資安人士警示，PTT、Dcard、Facebook等三大平台上近期有大量人頭帳號、匿名網軍、新設粉專短期內協力發文、留言，轟炸錯假訊息，推銷「疑川論、棄台論、失敗論」，企圖影響民眾認知。（歐新社資料照）

2025/03/04 10:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕台積電宣布擴大對美投資，美國川普總統也明確表態對台海和平的態度，中國則想方設法破壞台美關係。資安人士提出警示，近期有大量人頭帳號、匿名網軍、新設粉專，透過PTT、Dcard、Facebook等三大平台，以短期內協力發文、留言，錯假訊息轟炸等方式，推銷「疑川論、棄台論、失敗論」等主要敘事，企圖影響台灣民眾的認知。

國安人士分析，這些大量創建的粉專和人頭帳號，在各社群流竄散播謠言，即使被抓到刪除後也能迅速補充，在短時間內密集錯假訊息轟炸，傳遞「台灣應該投降以避免戰爭」、「美國一定會出賣台灣」等敘事，忽略台灣與烏克蘭在本質上無論是地理環境或經濟實力都大不相同。加上近期在鄰近各國無預警軍演等動作，都反映出川普當選後中國的壓力「我寢食難安，大家也都不要睡」。

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中國「兩會」將於3月4日和5日在北京召開，資安人士觀察說，對台操作也跟著升高。

資安人士先以PTT為例，近期有大量帳號散播「今日烏克蘭、明日台灣」，或是「小國跟大國打仗必輸」等敘事，經查證後發現許多帳號之間彼此有連動，例如帳號bike3905與kathosl有17個相同來源IP；帳號outofsurvive與S90011有23個；帳號youdontsay與WingedHussar則有25個，這些帳號都在過去一個月內假藉討論烏克蘭質疑台灣，部分帳號甚至曾經參與網路攻擊我國拳擊選手林郁婷。

除了相同IP的協力帳號，資安人士說，也有突然加入擴散投降論或恐嚇台灣即將戰爭的帳號，以2017年申請的帳號nckuff為例，過去7年發文總數不到250篇，卻同樣在近日的2日早上八點與3日上午九點半分別發文「[問卦] 台海戰爭有哪些前兆？」、「[問卦] 哪邊可以投降？怎麼投降？」，也有其他15年來發文不到400篇的帳號，在這兩天突然接連發文「[問卦] 烏克蘭選擇戰爭，仍然面對屈辱，怎辦？」、「[問卦] 兩岸開打撐多久沒美軍來就該投降？」懷疑帳號可能遭到盜用。

資安人士再以Dcard舉例，近日就有新申請的匿名帳號發文詢問網友，看到烏克蘭這樣，如果中國開戰還想要保家衛國嗎？並發起投票，要求網友只能在戰爭或投降二選一，下方則湧入不同匿名帳號留言帶風向「笑死 昨天川普直接告訴你戰爭後屈辱還是不會少」、「今天美可以賣烏克蘭，明天就是台灣」、「必輸的局幹麻不投降 浪費時間浪費生命」散播疑川論與投降論，但也有網友發現投票的問題太過誤導性，認為如果被侵略，當然是想要保衛家園。

資安人士續指，國人最常使用的Facebook也被大量滲透，例如有今年二月設立的粉專大量製作「製造恐懼」圖卡，並透過名為「陈妍希」的免洗帳號轉發到在野黨粉專《台灣民眾黨小草天地》，描述烏克蘭已經打光一代人，歐洲糧倉被打成斷垣殘壁，底下同樣也有人頭帳號留言「今日烏克蘭，明日是台灣」。

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