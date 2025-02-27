為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    代理「代理市長」？高虹安勤跑行程 林志潔：新竹市荒謬場景

    新竹市長高虹安涉貪判刑停職，傳出仍頻繁出席市府活動，甚至「代理」代理市長跑行程。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安涉貪判刑停職，傳出仍頻繁出席市府活動，甚至「代理」代理市長跑行程。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/02/27 12:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪停職，仍頻頻出席市府各項活動，更以市長身分致詞、頒獎，且代理市長邱臣遠頻繁出國，高虹安竟「代理」代理市長跑行程，若司儀不稱呼她「市長」，還拒絕上台，讓場面尷尬；新竹市議員曾資程說，高虹安精準的稱呼應是「停職市長」，「這樣光彩嗎？名不正，則言不順」，照理順勢而為，才能避免「自取其辱」的情況發生。

    曾代表民進黨參選2024年立委的陽明交大法律學者林志潔也說，高虹安因貪污案一審被判有罪遭停權，但因代理市長邱臣遠代理期間頻頻出國，高虹安以代理代理市長身份頻出席活動。她認為，高虹安可以以個人身份出席活動，但若是市府主辦或是協辦，或是以代理代理市長的身份出席活動，都是不合法的。

    尤其高虹安以「代理市長的代理身分」出席，不僅致詞，也上台頒獎，如此「代理代理市長」的荒謬情況，讓不少新竹市民一頭霧水，除了社會觀感不佳，也踩到道德與法律的紅線。

    新竹市長高虹安（前排右）涉貪停職中，卻頻頻出席市府活動，遭批是「代理代理市長」；曾同場比肩而坐的陽明交大法律學者林志潔（前排右二）感嘆如此荒謬場景正在新竹市上演。（圖由林志潔提供）

    新竹市長高虹安（前排右）涉貪停職中，卻頻頻出席市府活動，遭批是「代理代理市長」；曾同場比肩而坐的陽明交大法律學者林志潔（前排右二）感嘆如此荒謬場景正在新竹市上演。（圖由林志潔提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播