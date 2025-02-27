代理「代理市長」？高虹安勤跑行程 林志潔：新竹市荒謬場景

新竹市長高虹安涉貪判刑停職，傳出仍頻繁出席市府活動，甚至「代理」代理市長跑行程。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/27 12:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪停職，仍頻頻出席市府各項活動，更以市長身分致詞、頒獎，且代理市長邱臣遠頻繁出國，高虹安竟「代理」代理市長跑行程，若司儀不稱呼她「市長」，還拒絕上台，讓場面尷尬；新竹市議員曾資程說，高虹安精準的稱呼應是「停職市長」，「這樣光彩嗎？名不正，則言不順」，照理順勢而為，才能避免「自取其辱」的情況發生。

曾代表民進黨參選2024年立委的陽明交大法律學者林志潔也說，高虹安因貪污案一審被判有罪遭停權，但因代理市長邱臣遠代理期間頻頻出國，高虹安以代理代理市長身份頻出席活動。她認為，高虹安可以以個人身份出席活動，但若是市府主辦或是協辦，或是以代理代理市長的身份出席活動，都是不合法的。

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尤其高虹安以「代理市長的代理身分」出席，不僅致詞，也上台頒獎，如此「代理代理市長」的荒謬情況，讓不少新竹市民一頭霧水，除了社會觀感不佳，也踩到道德與法律的紅線。

新竹市長高虹安（前排右）涉貪停職中，卻頻頻出席市府活動，遭批是「代理代理市長」；曾同場比肩而坐的陽明交大法律學者林志潔（前排右二）感嘆如此荒謬場景正在新竹市上演。（圖由林志潔提供）

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