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    4000份罷免傅崐萁連署書格式有誤！ 沈伯洋曝2招緊急處理

    花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體偏誤，據統計約有4000份連署書格式有誤。（記者王錦義攝）

    花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體偏誤，據統計約有4000份連署書格式有誤。（記者王錦義攝）

    2025/04/13 13:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體位移偏差的問題，罷傅團體《微光花蓮》呼籲重簽，民進黨立法委員沈伯洋表示，據統計約有4000份連署書格式錯誤，將分兩大類處理。

    罷傅團體「微光花蓮」在11日透露連署已在本週已達到17000份，距離門檻1萬9377份不遠，不料卻傳出混入許多錯誤格式的連署書，民進黨立委沈伯洋在Threads上表示，據統計約有4000份連署書格式錯誤。

    沈伯洋指出，針對錯誤格式的連署書將分兩大類處理，住在花蓮的花蓮人，將部署大量人力掃街加上限時掛號方式，直接挨家挨戶重簽，因為可以列印，所以重簽只需要5秒鐘；沈伯洋曝，除非剛好不在家，不然大家都蠻願意重簽。

    另一個問題在於「不住在花蓮的花蓮人」，沈伯洋表示，將會直接舉辦活動，到各大火車站讓外縣市花蓮人出來重簽，確切方式和日期會趕快公布；沈伯洋呼籲，為了減少整理文件人員的負擔，在背面用鉛筆打勾或留電話來作為辨識重簽的記號。

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