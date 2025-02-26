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    地政司長王成機接任內政部國家公園署長

    內政部國家公園署今（26）日舉行署長布達交接典禮，新任署長由地政司長王成機接任。（內政部提供）

    內政部國家公園署今（26）日舉行署長布達交接典禮，新任署長由地政司長王成機接任。（內政部提供）

    2025/02/26 14:39

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部國家公園署今（26）日舉行署長布達交接典禮，新任署長由地政司長王成機接任。部長劉世芳表示，感謝代理署長陳貞蓉的辛勞付出，新任署長王成機擁有測量、土地管理、土木工程、環境治理專業及經驗，期許國家公園署持續深化生態保育與文化資產保存，未來更能在我國淨零轉型扮演重要角色。

    劉世芳表示，國家公園署自112年9月成立以來，除了既有的國家公園也將濕地與海岸納入保育架構，讓台灣生態環境永續發展；去年0403地震造成太魯閣國家公園嚴重災損，國家公園署立即啟動復原計畫，在行政院全力支持下，投入超過30億元分階段重建，也將強化園區內科技防災機制，提升基礎設施安全。

    劉世芳指出，國家公園、濕地與海岸是台灣關鍵的自然碳匯與碳吸存場域。國家公園署已啟動碳匯盤點，國家公園每年可吸存超過303萬公噸二氧化碳；希望國家公園署積極透過生態復育、濕地保護與海洋治理等方式，發揮自然碳匯的最大效益，為國家淨零轉型貢獻更多力量。

    劉世芳期許，國家公園署在王成機署長帶領下，強化和地方及國際夥伴合作，透過與地方政府、民間團體、學術機構及社區居民協作共同行動，讓台灣國家公園成為世界矚目的典範。

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